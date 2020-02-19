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В RakovGallery откроется выставка известных художников-сюрреалистов “ЛАБИРИНТЫ ВРЕМЕНИ"

21 февраля - 19 марта

Время

RakovGallery

RakovGallery привозит всемирно известных художников-сюрреалистов!

Выставка “ЛАБИРИНТЫ ВРЕМЕНИ ” соберёт полсотни живописных и графических работ известных художников из Санкт-Петербурга Армена и Ольги Гаспарян. Уникальные сюжеты и мифические герои картин предстанут перед зрителями и в сериях скульптур.

Выставка художников такого масштаба в Екатеринбурге пройдёт впервые!
Люди любят, страдают, мечтают одинаково. Меняются детали, интерьеры, но суть и основные понятия остаются. Работы авторов вне времени, вне контекста, полные символов, аллегорий, обращений к древним мифам и легендам, они полны жизни и одновременно переносят в мир иллюзий. Картины живописцев напоминают византийские фрески и эскизы Леонардо да Винчи, вызывают ассоциации с венецианским карнавалом и библейским Вавилоном. Их герои – арлекины, женщины, шуты, короли, философы и святые. Их нежные лица и глаза с поволокой, задумчивы и сдержанны.

Армен Гаспарян родился в 1966 году в Капане, Южная Армения. С 1984 года живет и работает в Санкт-Петербурге. С 1988 по 1993 год учился в Санкт-Петербургском Государственном Университете им. А. И. Герцена на факультете Изящных искусств. Член Санкт-Петербургского Союза художников. Армен Гаспарян - художник, чье имя хорошо известно среди экспертов и специалистов искусства. Мастер нашел свой собственный художественный язык при помощи комбинирования традиций классического искусства и поиска новых пластических форм. Картины Армена – это притчи, а сам он замечательный рассказчик, трудолюбивый и внимательный. “Мои работы   - это размышление о сути вещей, поиске мудрости, истины, переходящее  от  одной работы к  другой. Я как и все люди в поисках ответов : «Кто мы? Откуда мы? И куда мы идем?». С тех пор, как человек потерял рай, он все время неосознанно ищет его. Обретая мудрость, человек приближается к свету. Идти по пути поиска истины - это одно из самых больших человеческих достижений и удовольствий”. Гаспарян Ольга родилась в 1970 г в г. Екатеринбурге. 1988-1993 г училась в РГПУ им.Герцена на факультете искусств. Работы находятся в частных коллекциях Германии, Голландии, Бельгии, США и России.

Параллельно с работой выставки пройдут серии лекций, кинопоказы и живописные мастер-классы, посвященные такому направлению живописи как сюрреализм. Специально к открытию выставки будет создано иммерсивное шоу в исполнении местного театра, а весь вечер будут проходить медиаторские экскурсии от молодых искусствоведов.

Открытие пройдет 21 февраля в 18:30 часов. Посещение вернисажа 500 рублей.  Выставка будет работать с 22 февраля по 19 марта. Все желающие смогут посетить выставку каждый день с 11 до 20 вечера.   Стоимость посещения выставки:     250 рублей - взрослый билет       150 рублей - льготный билет (школьники/студенты/пенсионеры)      Дети до 7 лет – бесплатно

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