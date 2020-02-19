В RakovGallery откроется выставка известных художников-сюрреалистов “ЛАБИРИНТЫ ВРЕМЕНИ"

RakovGallery привозит всемирно известных художников-сюрреалистов!

Выставка “ЛАБИРИНТЫ ВРЕМЕНИ ” соберёт полсотни живописных и графических работ известных художников из Санкт-Петербурга Армена и Ольги Гаспарян. Уникальные сюжеты и мифические герои картин предстанут перед зрителями и в сериях скульптур.

Выставка художников такого масштаба в Екатеринбурге пройдёт впервые!

Люди любят, страдают, мечтают одинаково. Меняются детали, интерьеры, но суть и основные понятия остаются. Работы авторов вне времени, вне контекста, полные символов, аллегорий, обращений к древним мифам и легендам, они полны жизни и одновременно переносят в мир иллюзий. Картины живописцев напоминают византийские фрески и эскизы Леонардо да Винчи, вызывают ассоциации с венецианским карнавалом и библейским Вавилоном. Их герои – арлекины, женщины, шуты, короли, философы и святые. Их нежные лица и глаза с поволокой, задумчивы и сдержанны.