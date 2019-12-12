В Екатеринбурге открывается новое арт-пространство.

Николая Блохина по праву можно назвать исключительным художником. Будучи выпускником Санкт-Петербургской художественной академии имени Репина, а позже преподавателем в альма-матер, Блохин является воспитанником и представителем русской классической академической школы живописи. В своих работах он воспевает русский характер: необычайно сильный, немного безумный, яркий, живой. Выставка Блохина – крайне редкое событие в мире искусства, коллекционеры буквально выстраиваются в очередь за понравившейся работой. Но, несмотря на мировое признание и известность, Николай Блохин человек удивительно скромный и простой.

Также, во время пребывания Николая Блохина в Екатеринбурге, пройдут творческие встречи, экскурсии от художника и Мастер-класс.