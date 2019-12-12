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В Екатеринбурге открывается новое арт-пространство.

с 14  декабря

 

Новое художественное пространство откроется в Екатеринбурге.  ​Арт-галерея «СТЕНЫ»  - площадка с уникальной выставочной и образовательной программой в центре города. Задача галереи – показать творчество самых известных и ярких художников из разных городов России. Зачастую представленные выставки будут проходить под грифом «впервые». Не случайно к открытию галереи приурочена персональная выставка одного из самых известных и знаковых российских художников,  редко экспонируемых в России и оттого ещё более востребованных – Николая Блохина. Автор приедет в Екатеринбург и лично представит свои  полотна 12 декабря на официальном открытии галереи. В экспозиции - 44 живописные и графические работы. Многие из произведений зритель увидит впервые.

 

  • Николай Блохин

Николая Блохина по праву можно назвать исключительным художником. Будучи выпускником Санкт-Петербургской художественной академии имени Репина, а позже преподавателем в альма-матер, Блохин является воспитанником и представителем русской классической академической школы живописи. В своих работах он воспевает русский характер: необычайно сильный, немного безумный, яркий, живой. Выставка Блохина – крайне редкое событие в мире искусства, коллекционеры буквально выстраиваются в очередь за понравившейся работой. Но, несмотря на мировое признание и известность, Николай Блохин человек удивительно скромный и простой. 

Также, во время пребывания Николая Блохина в Екатеринбурге, пройдут творческие встречи, экскурсии от художника и Мастер-класс.

Арт-директором галереи стала  Марина Линкер, лауреат премии "Топ-50: Самые знаменитые люди Екатеринбурга - 2017" по версии журнала "Екб.Собака.ru", известная как организатор "Евразийского фестиваля современного искусства". Учредитель галереи – меценат из Белоруссии Алексей Дикушин.

Для посетителей галерея откроется 14 декабря 2019 года.

Арт-галерея «СТЕНЫ» находится по адресу:

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126.

@ekb.sobaka.ru,
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