В Екатеринбурге открывается новое арт-пространство.

с 14 декабря
Новое художественное пространство откроется в Екатеринбурге. Арт-галерея «СТЕНЫ» - площадка с уникальной выставочной и образовательной программой в центре города. Задача галереи – показать творчество самых известных и ярких художников из разных городов России. Зачастую представленные выставки будут проходить под грифом «впервые». Не случайно к открытию галереи приурочена персональная выставка одного из самых известных и знаковых российских художников, редко экспонируемых в России и оттого ещё более востребованных – Николая Блохина. Автор приедет в Екатеринбург и лично представит свои полотна 12 декабря на официальном открытии галереи. В экспозиции - 44 живописные и графические работы. Многие из произведений зритель увидит впервые.
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