По разным оценкам, от 30 до 80 процентов содержимого нашего мусорного ведра приходится на пищевые отходы. Органика коварна, так как кажется безопасной, но на свалке с ней происходит не то же самое, что в компостной куче на даче. При гниении на полигоне она выделяет метан, который вызывает парниковый эффект еще сильнее, чем углекислый газ.

Есть несколько способов экологичного избавления от органики, если вы живете в городе: компостирование с помощью микробных биопрепаратов в герметичном контейнере, вермиферма, в которой органику перерабатывают черви (это только звучит жутко, а на самом деле даже не пахнет, если не бросать туда продукты животного происхождения), сушка с помощью специального прибора или замораживание в морозилке — потом получившееся можно увезти на дачу или в лес. Еще есть диспоузеры-измельчители, которые можно устанавливать под кухонную раковину, но они подходят пока только для москвичей — в столице из канализационного ила выделяют биогаз, а потом электричество.



Наталья Беляева , координатор проекта «ЭкоХорека», который объединит рестораны города для централизованной переработки органических отходов: «Рестораторы обратились ко мне сами — они уже организовали раздельный сбор, но не знали, как переработать пищевые отходы, которые образуются и в зале, и на ­кухне. ­Единственное, что можно сделать с ними, — компостирование. К сожалению, это нерентабельно, потому что сгнить может все. Но не все сгнившее является компостом, по крайней мере, по современным нормативам. На сегодняшний день в программе участвует два вендора — один измельчает и высушивает сырье, второй по стандартам классического компостирования использует специальные бактерии для превращения фракции в землю, которая пахнет черносливом. Но то, что она хорошо выглядит и пахнет, еще не значит, что она будет полезна для растений — сейчас мы ищем финансирование на исследования получаемого продукта. Пока мы копим товарную партию — в нашей программе десять ресторанов, а из 100 кг органики получается всего 10 кг компоста. Возможно, мы передадим компост безвозмездно: на данный момент этот проект — не бизнес, а изучение того, что мы сможем делать с органикой в будущем».



Органические отходы



Термин «спасенная еда» используется, чтобы не пугать никого словами «помойка» или «выброшенная». От 30 до 40 процентов всей произведенной в мире еды оказывается в мусорном баке. Выкидывают ее на всех этапах производства: фермеры избавляются от выращенного, потому что магазины хотят видеть на своих полках только ровные огурцы и идеально круглые яблоки, что-то портится из-за неправильных условий транспортировки, в супермаркетах повреждается упаковка или продукты теряют товарный вид. Наконец, потребители обычно не планируют покупки и берут больше, чем могут съесть. Поэтому у еды появились спасатели — те, кто забирает из магазинов, овощных лавок, пекарен и столовых то, что подлежит списанию. Делать это можно для себя или других: например, петербурженка Екатерина из таких продуктов готовит на своей кухне по 350 литров блюд в неделю для бездомных и нуждающихся.

Спасенная еда

