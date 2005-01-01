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Словарь
От гринвошинга до шеринга: ликбез-словарь важных слов об экологии и устойчивом развитии
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Главное. СловарьЭкологияОт гринвошинга до шеринга: редактор рубрики «Общество» Ксения Морозова составила для нас с вами ликбез-словарь важных слов об экологии и устойчивом развитии.Самое важное, что стоит знать про глобальное потепление, — оно происходит. И виноваты не вулканы, солнце или инопланетяне: ответственен человек и его деятельность. К такому выводу пришли группы ученых по всему миру и подписали консенсус, данной позиции придерживаются авторы свыше 97 % всех публикаций в рецензируемых научных журналах. Но что плохого в том, что всем нам станет теплее? По данным Росгидромета, с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений на территории России выросло больше чем в три с половиной раза. В 2018 году большинство стихийных бедствий, от которых пострадали почти 62 миллиона человек, были связаны с экстремальными погодными и климатическими явлениями.Ангелина Давыдова, экологический журналист, директор «Бюро экологической информации», наблюдатель переговорного процесса ООН в области изменения климата с 2008 года: «Сейчас в ООН обсуждают планы реализации Парижского соглашения. Оно было заключено в 2015 году, а на полную мощность начинает работу в 2020-м. Его стороны — 195 стран и Европейский союз, и все они признали факт антропогенной причины глобального потепления. В нем прописаны действия по снижению выбросов парниковых газов во всем мире — это нужно, чтобы замедлить темп изменения климата. Но соглашение прописано в общих словах и каждый пункт нужно разрабатывать. Главная цель — сдержать повышение температуры по сравнению с доиндустриальным (конец XVIII века) уровнем в пределах 2 градусов Цельсия и стремиться к 1,5 в среднем по планете. Температура уже повысилась на 1 градус, а если бы никто не предпринимал меры, то мир выходил бы на потепление на 4–5 градусов. Россия тоже начала разработку планов низкоуглеродного развития и адаптации к изменению климата».Изменение климатаЗа 53 года с момента появления первого пластикового пакета люди умудрились завалить этим материалом всю планету: в океан каждую минуту выбрасывается один грузовик пластикового мусора, это 12,7 миллиона тонн ежегодно, и разлагаться они будут 450 лет.Раздельный сборВ Telegram появился полезный бесплатный бот @ecopoints_bot для тех, кто сортирует мусор или готов начать это делать. Он подскажет ближайшие пункты приема. Запускаете – пишете город – выбираете тип мусора – получаете список адресов со ссылками на гугл карту.Всеволод Василькиоти, создатель первого и пока единственного в Петербурге «Экотакси»: «Сейчас у нас в базе около 2200 адресов — это квартиры и офисы, в которых нас вызывали единожды или делают это регулярно. «Экотакси» работает уже полтора года, и отношение горожан к раздельному сбору поменялось кардинально — сейчас экология интересна многим, о ней говорят на каждом углу. Мы тоже занимаемся просвещением — читаем лекции на площадках, которые нас приглашают. Нам кажется важным рассказывать о том, что происходит с пластиком в результате переработки, как разобраться в его видах и начать потреблять осознанно».На производство всего, что мы используем, были потрачены ресурсы: человеческие и природные. При этом зачастую траты напрасны: одежда перестает нравиться, перфоратор используется раз в три года, а продукты оказываются в мусорном баке до того, как их успеют купить. К счастью, сегодня есть масса сообществ, с помощью которых можно отдать ненужное, арендовать или забрать что-то бесплатно — то есть вы сможете не только хвалить себя за осознанность, но и неплохо экономить. Одежду можно сдать в благотворительный магазин «Вещеворот», технику, инструменты, компьютеры, телефоны, товары для детей и дома — в комиссионный магазин, например, «Победа». Есть и другие способы поделиться вещами: например, через «Авито», в секонд-хендах, группах «Отдам даром» или просто предложить друзьям, устроив вечеринку-своп.ШерингСаша Легкая, создательница проекта «Фудшеринг»: Ежедневно в Москве и Петербурге с помощью нашего проекта раздается около трех тонн хорошей еды, около 85% приходится на наш город. Это мизерное количество по сравнению с общим объемом выбрасываемого, мы охватываем не так уж много овощебаз, магазинов, заведений и сетевых пекарен. Главный лайфхак, который я использую — делиться с друзьями и родственниками. Раньше это было распространено, а сейчас люди почему-то стесняются. Просто попробуйте начать с ближайшего окружения.Одна из самых важных идей сегодняшней экологической повестки — для спасения планеты совсем не обязательно всем бросать свои работы и вылавливать мусор в Тихом океане. Достаточно начать задумываться о том, как на мир влияют ваши ежедневные действия: заказ еды на дом в неперерабатываемой посуде, невыключенная вода во время чистки зубов или импульсивные покупки. При этом не нужно бросаться в омут с головой, иначе может показаться, что все эти правила слишком сложные. Например, начать заниматься раздельным сбором можно с самого простого — стекла и металла, которые можно сдать на каждом углу. А потом постепенно добавлять по одному виду пластика. Важно давать себе время и не заниматься самобичеванием, если что-то не получается.Самая громкая эко-акция января: апсайкл-бренд «2.0» провел фотосъемку на фоне тлеющего мусорного полигона на Уралмаше.ЭкопривычкиИтак, мы уже поняли, что мусора в мире экстремально много, а поэтому стремиться стоит к тому, чтобы ничего из того, что покупаете вы, не попадало на свалку. Для этого нужно следовать правилу пяти R: refuse (откажись), reduce (сократи), reuse (используй повторно), recycle (переработай), rot (компостируй). То есть — отказаться от упаковки, не покупать лишнего, выбирать то, что может служить долго и для разных целей, сдавать пластик, стекло, металл, бумагу и в идеале перерабатывать органику (хотя это для жителя центра города сложно). Верные помощники на zero waste-пути: шопперы, экомешочки, многоразовые кружки для кофе с собой и бутылки.Ноль отходовИрина Скипор, координатор программы «Ноль отходов» петербургского офиса Greenpeace: «В 2017 году мы запустили первую акцию "Пакет — спасибо, нет", призывая отказываться от пластика в супермаркетах. С тех пор мы много говорим о том, что для решения мусорной проблемы нужно предотвращать образование некоторых отходов — в первую очередь одноразовых. На их производство тратится много природных ресурсов, при этом они изначально созданы для того, чтобы стать мусором. Еще мы говорим, что та упаковка, которая все же производится, должна быть перерабатываемой. Одно из наших главных достижений — то, что даже такой гигант, как X5 Retail Group, начал не только признавать существование этой проблемы, но и продавать в своих магазинах многоразовые хлопковые сумки-шопперы и экомешочки – и даже крутят в супермаркетах их аудиорекламу. Ретейл меняется и двигается вперед, поэтому мы переключились на работу с государством, чтобы менялись законы и СанПиНы».Если ресайкл — это переработка материалов и создание из них новых вещей, то апсайкл — это вторичное использование старого предмета с новым функционалом. Например, в Петербурге Саша Полярис шьет стильные рюкзаки из использованных покрышек, а проект 99recycle из безликих пакетов делает прочные и красивые поясные сумки. Апсайклом можно заниматься и дома: кажется, чему-то подобному учила нас передача «Очумелые ручки».Ресайкл и апсайклОснователь 99recycle Антон Рыкачевский:«Мы одни из первых в стране начали вручную производить аксессуары из переработанного пластика: сами собрали установки по измельчению, прессованию и переплавке, доработав найденные в интернете чертежи. Теперь из крышек от бутылок и пакетов мы делаем сережки, сумки, скейтборды, номерки для гардеробов и плитку. А еще мы создаем огромный 3D-принтер для печати мебели или крупных деталей из переработанного пластика — с его помощью можно будет делать любые, даже самые необычные формы, которые другим способом получить сложно».По разным оценкам, от 30 до 80 процентов содержимого нашего мусорного ведра приходится на пищевые отходы. Органика коварна, так как кажется безопасной, но на свалке с ней происходит не то же самое, что в компостной куче на даче. При гниении на полигоне она выделяет метан, который вызывает парниковый эффект еще сильнее, чем углекислый газ.
Есть несколько способов экологичного избавления от органики, если вы живете в городе: компостирование с помощью микробных биопрепаратов в герметичном контейнере, вермиферма, в которой органику перерабатывают черви (это только звучит жутко, а на самом деле даже не пахнет, если не бросать туда продукты животного происхождения), сушка с помощью специального прибора или замораживание в морозилке — потом получившееся можно увезти на дачу или в лес. Еще есть диспоузеры-измельчители, которые можно устанавливать под кухонную раковину, но они подходят пока только для москвичей — в столице из канализационного ила выделяют биогаз, а потом электричество.Наталья Беляева, координатор проекта «ЭкоХорека», который объединит рестораны города для централизованной переработки органических отходов: «Рестораторы обратились ко мне сами — они уже организовали раздельный сбор, но не знали, как переработать пищевые отходы, которые образуются и в зале, и на кухне. Единственное, что можно сделать с ними, — компостирование. К сожалению, это нерентабельно, потому что сгнить может все. Но не все сгнившее является компостом, по крайней мере, по современным нормативам. На сегодняшний день в программе участвует два вендора — один измельчает и высушивает сырье, второй по стандартам классического компостирования использует специальные бактерии для превращения фракции в землю, которая пахнет черносливом. Но то, что она хорошо выглядит и пахнет, еще не значит, что она будет полезна для растений — сейчас мы ищем финансирование на исследования получаемого продукта. Пока мы копим товарную партию — в нашей программе десять ресторанов, а из 100 кг органики получается всего 10 кг компоста. Возможно, мы передадим компост безвозмездно: на данный момент этот проект — не бизнес, а изучение того, что мы сможем делать с органикой в будущем».Органические отходыТермин «спасенная еда» используется, чтобы не пугать никого словами «помойка» или «выброшенная». От 30 до 40 процентов всей произведенной в мире еды оказывается в мусорном баке. Выкидывают ее на всех этапах производства: фермеры избавляются от выращенного, потому что магазины хотят видеть на своих полках только ровные огурцы и идеально круглые яблоки, что-то портится из-за неправильных условий транспортировки, в супермаркетах повреждается упаковка или продукты теряют товарный вид. Наконец, потребители обычно не планируют покупки и берут больше, чем могут съесть. Поэтому у еды появились спасатели — те, кто забирает из магазинов, овощных лавок, пекарен и столовых то, что подлежит списанию. Делать это можно для себя или других: например, петербурженка Екатерина из таких продуктов готовит на своей кухне по 350 литров блюд в неделю для бездомных и нуждающихся.Спасенная едаАнна Балахонцева, менеджер кейтеринга «Еда спасет мир»: «Объединение "Еда спасет мир" появилось в 2017 году: участники проекта "Трава" в рамках фестиваля экологического кино "ЭкоЧашка" решили кормить посетителей на квартирных кинопоказах, используя те продукты, которые оказались не нужны участникам. После ребята исследовали количество выбрасываемой магазинами еды и периодически готовили на дружественных мероприятиях. В феврале 2019 года стало ясно, что из этого может вырасти бизнес — и с тех пор мы провели 40 кейтерингов, на которых готовили из тех продуктов, что не продались в магазинах, на рынках и в пекарнях. Мы стараемся не использовать одноразовый пластик, а остатки раздаем с помощью фудшеринга. Конечно, мы сталкиваемся со страхами — горожанам непривычен такой подход. Но мы понимаем, что преодолевать барьер необходимо, ведь взамен мы получим новую пищевую инфраструктуру, в которой от хороших продуктов не будут избавляться в попытке угодить пресыщенным покупателям. Чтобы научить людей справляться с вредными для природы привычками потребления, мы устраиваем мастер-классы, образовательные встречи с ужинами. Попробовать спасенную еду — более ценный для формирования новых привычек опыт, чем просто лекция об экологии».Это собирательный термин, который означает совокупность парниковых газов, создаваемых в результате нашей жизнедеятельности, — она напрямую влияет на изменение климата. Причем складывается углеродный след не только из того, что мы сделали своими руками: например, невыключенного света или воды, купленного билета на самолет или личного автомобиля. Сюда также входит все то, что мы производим косвенно: газы, выделенные в процессе производства товаров и их транспортировки. Здесь все становится еще сложнее, чем раньше: скажем, мясо, купленное даже без упаковки, все равно оказывается вредным для природы. Сегодня 14% всех глобальных выбросов приходится на животноводство, а климатический след мяса жвачных животных в 100 раз больше, чем у растительных продуктов.Василий Яблоков, руководитель программы по климату и энергетике Greenpeace: «Любая человеческая деятельность оказывает воздействие на окружающую среду, но каждый может ежедневными действиями снизить нагрузку, сократить свой экологический след. Например, экономить электроэнергию и поменять все лампы накаливания на светодиодные, выключать электроприборы из розетки — это уже большое дело. Полезно установить рассекатель воды — благодаря этому ее будет тратиться меньше, принимать душ вместо ванны, при чистке зубов выключать воду. Лучше покупать локальные продукты и сократить потребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса. Отказаться от поездок по городу на личном автомобиле и передвигаться на общественном транспорте, велосипеде или пешком».Углеродный следЭкологичность стала модной, и в этом не было бы ничего плохого, если бы этим не начали пользоваться нечестные производители. Выставить свой товар в лучшем свете, а заодно продать его подороже хотят все, а вот менять устоявшиеся процессы, вводить разработки, сокращать отходы и выбросы, получать сертификаты — это сложно и дорого. Поэтому, по разным данным, до 80% товаров на рынке только прикидываются экологичными. В России люди мало знают о настоящих маркировках, для получения которых нужно проходить проверки, поэтому можно нарисовать на упаковке зеленый значок и крупно написать «эко». Сами по себе слова «эко», «био», «натурально» и уж тем более «без ГМО» не значат ничего. Чтобы найти действительно экологичный товар, можно просканировать его маркировку с помощью приложения Ecolabel Guide — оно бесплатное и на русском языке. А на портале «Экополка» собрана информация о продуктах и магазинах, заслуживающих доверия.ГринвошингАнастасия Приказчикова, автор блога ImOrganic: «Вряд ли вы найдете по-настоящему экологичные товары в сети магазинов "Компас здоровья" — я до сих пор не встречала там продуктов с заслуживающими доверия маркировками, зато примеров гринвошинга там более чем достаточно. Многие почему-то считают "ВкусВилл" магазином экотоваров, хотя это не так. Возможно, дело в их экоинициативах: например, магазины сети принимают на переработку батарейки и пластиковые карты. Что же касается обычных супермаркетов, сегодня во многих из них можно найти настоящие экотовары. Например, сертифицированной органики много в сети Prizma, там же продается экологичная бытовая химия. Хороши специализированные магазины вроде BIOMATICA, Organica, Zelenika.
Самым ярким примером гринвошинга я считаю открывшийся в прошлом году супермаркет "Июль", который называет себя "самым большим экомаркетом в Петербурге", а на деле к эко- не имеет никакого отношения. Причем этот "экомаркет" до недавнего времени еще и как аутлет работал. Естественно, никаким органическим хлопком там и не пахло».