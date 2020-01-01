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Каждый житель Екатеринбурга может сделать город лучше
Активисты из культурной столицы делятся опытом.
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Главное. ЛикбезКаждый житель Екатеринбурга
может сделать город лучше. Активисты из культурной столицы делятся опытом.Если вы решили поставить во дворе скамейки, сделать спортплощадку, облагородить районный парк или вообще сделать из заброшенной набережной лучшее общественное пространство города, то вариантов, как это реализовать, множество, но генеральная линия — примерно одна на все случаи жизни.
Сначала найдите единомышленников. Не тех, кто так же, как и вы, хочет установить конкретную скамейку в конкретном дворе (так не бывает, люди не читают мысли друг друга). А тех, кто, как и вы, хочет сделать район или пространство лучше. Искать их надо в локальных пабликах (Например, «Фонд городских Инициатив» – Прим.ред.). Закидывайте удочку, — те, кто думает примерно как вы, всегда найдутся.
Есть отрицательный пример того, что бывает, когда человек решает, что он один в поле воин. Владелец мастерской по ремонту смартфонов в Красносельском районе Петербурга за свои деньги поставил на набережной Матисова канала скамейки и урны. Через некоторое время магазин закрылся из-за убытков. Сейчас урны переполнены (муниципалы, естественно, не хотят ими заниматься), а скамейки в жутком, полуразрушенном состоянии.
Далее. Встречаемся с единомышленниками и обсуждаем всё лично и подробно. Выясняем, кому принадлежит территория, на которую мы положили глаз. Частная она, муниципальная, городская или федеральная. Последний вариант выносим за скобки, в этом случае договориться о чем-то тяжелее всего.Итак, в чьей собственности земля, мы знаем. Теперь пишем письма тому чиновнику, который за нее отвечает, записываемся к нему на прием. Желательно, чтобы проект реализации идей у вас уже был, но вам надо выслушать мнение чиновника по этому вопросу. Представим, что все идет хорошо: с вами идут на контакт, ваши идеи в целом нравятся. Тогда приходим к компромиссу, оцениваем риски, сложности, возможные сроки реализации и шаги для нее. Чиновник сам может подсказать, под какую программу может подпасть ваш проект, например, под программу «Комфортная городская среда». Возможно, есть какие-то локальные районные программы.
Продолжаем идти по хорошему сценарию. У вас есть единомышленники, у вас есть союзник-чиновник. Но вы пока просто группа инициативных людей, а пользоваться парком/набережной/скамейками будут все. Поэтому вам нужна публичность. Акции, встречи, посты в соцсетях, статьи в районных СМИ — максимум внимания к проекту! Люди должны знать о нем и, что важно, иметь возможность высказаться. Никто не обязан быть профессионалом, и жители порой высказывают не самые удачные идеи. В таком случае убеждайте, доказывайте, приходите к компромиссу. Желательно сделать тестовую версию вашего проекта. Например, вы хотите сделать городской пляж на набережной. Сделайте минимальную инфраструктуру, посмотрите, как реагируют люди.
Теперь плохой сценарий. Чиновнику совершенно не нужны ваши грандиозные планы, ему лень или он вообще задумал построить на этой территории продуктовый магазин. В таком случае вам снова поможет публичность. Громко заявляете о своей позиции во всех возможных источниках, привлекаете к ней максимум внимания, требуете от чиновников действий. То есть создайте общественное давление. Здесь важно не перейти грань и не опускаться до травли и оскорблений. Во-первых, если в районной или городской администрации у вас будет личный враг, вы не сделаете ничего и никогда. Во-вторых, чиновник — такой же человек, как и вы, просто он вынужден действовать в рамках системы. Нам в этом плане повезло: проект благоустройства набережной реки Карповки сразу пришелся по душе администрации Петроградского района. У них был вопрос «а кто там будет ходить?», а теперь мы видим, что пространство от Чапаева до «Первого меда» пользуется огромной популярностью.
Когда проект находится на стадии реализации, вы, как идеолог, должны контролировать абсолютно всё! Расслабляться только тогда, когда подписан акт о сдаче. Например, бывали случаи, когда вместо огорода строители делали клумбу, заявляя, что это одно и то же. И только тогда, когда все будет сдано, можно похвалить себя.Не хватает скамеек? Единственный районный парк завален мусором, а пешеходных дорожек просто нет? Ольга Мнишко, идеолог одного из самых успешных проектов петербургской городской среды этого года — благоустройства набережной реки Карповки — знает, что делатьАктивисты сообщества «Парки и скверы» создают карту деревьев Екатеринбурга.По замыслу общественников новый сервис аккумулирует данные обо всех зеленых насаждениях города с указанием их «паспорта». Такой проект существует в Нью-Йорке, где помимо данных о растениях, к каждому из них прикреплен волонтер. Он должен ухаживать и заботиться о вверенном ему дереве. Пилотный проект уже создан – посчитаны и размещены на карте все растения в саду Вайнера. По данным активистов сейчас там растет 150 деревьев. Из-за строительства нового зала филармонии пространству грозит исчезновение 2/3 сада.Городу нужны активисты, и отдельной сферы, в которой нужны какие-то особые действия, нет — проблемы есть везде. Нужно уметь действовать и уметь жаловаться. Так что одной рукой держим демонтируемые витражи, а другой — строчим жалобы в КГИОП. Последнее, кстати, действует: КГИОП обычно реагирует.
Что касается действий. Всегда проще присоединиться к тому, кто что-то уже делает. Например, мы — краеведы ячейки «Гэнгъ» — находим и очищаем архитектурные детали в парадных города: печи, витражи, настенную плитку, майоликовые панно. Я нахожу нам реставраторов и согласовываю работы с КГИОПом, журналист Алексей Шишкин общается с жителями и управляющими компаниями, блогер Максим Косьмин проливает на всех океанское спокойствие, а генеалог Мария Тычинина, как никто другой, умеет организовать работу волонтеров на площадке.
К нам может присоединиться любой человек, достаточно не пропустить анонс новой акции и успеть, пока группа волонтеров не набрана. Вместе с нами всегда работает специалистка в сфере реставрации, а на объектах с юридическим охранным статусом — еще и лицензированные минкультом реставраторы. Этого требует закон, и на деле это не так сложно обеспечить, как кажется.
Мы работаем с историческим наследием, а значит, действовать нужно аккуратно.
Ну, а если у вас есть, например, парадная в историческом здании, силы и желание ее улучшить — вот несколько базовых советов.
Узнайте, в каком доме вы живете. Можно просто загуглить. В центре Петербурга с точки зрения охраны памятников есть два типа зданий: историческая застройка и объекты культурного наследия. У первых охраняется фасад, что охраняется у вторых — прописано в документе под названием «Предмет охраны». Если вы собственник в доме-памятнике — вы имеете право запросить «Предмет охраны» вашего дома в КГИОПе. Проще всего сделать это через электронную приемную, приложив документы, подтверждающие право собственности.Если вы живете в памятнике — подумайте дважды перед тем, как что-то делать. Все работы на памятниках по закону должны быть согласованы с КГИОПом. «Но ведь никто не согласовывает и делает себе по-тихому!» — скажете вы. А если все с моста прыгать пойдут, вы тоже пойдете? Работать с КГИОПом можно и нужно, и делать что-то в доме-памятнике в обход комитета — так себе начало для городского активизма.
Ваш дом не памятник? Переходите к следующему пункту.
Проведите собрание собственников дома и запротоколируйте его. Для того чтобы что-то менять в доме, вам нужно получить согласие минимум 67% собственников.
Обязательно познакомьтесь со своей управляющей компанией и выясните ее планы на дом. Бывали случаи, когда жители своими силами делали ремонт в парадной, а потом УК его переделывала, ссылаясь на план работ.
Теперь по конкретным действиям. Одна из самых распространенных проблем в исторических домах — сбитая плитка. Причем время не щадит никакую плитку: ни майоликовую, ни мозаику, ни Villeroy&Boch, ни плитку завода Отто Кауфманна. Если есть желание ее восстановить, самый лучший метод — заказать такую же в Европе, в городе Метлах (Германия, земля Саар). Но это дорого, стоит порядка 8000 рублей за квадратный метр. Если таких денег нет (а их скорее всего нет), то нужно купить качественный керамогранит. Дизайн можно найти точно такой же, в каком плитку делали сто лет назад. Технология самой установки сложнее, чем в случае с кафельной плиткой, но в общем-то, вполне в ваших руках: обезжириваем и чистим поверхность, наносим выравнивающий раствор, затем — клей и кладем плитку.
Вторая «больная» для Петербурга история — старинные витражи. В Петербурге их много, от готических до выполненных в стиле модерн, но коммунальщики их часто вообще не считают за ценность и спокойно вставляют на их место стеклопакеты. В таком случае жалуемся в КГИОП. По поводу ремонта никаких практических советов — только обращение к профессиональным реставраторам.
Аналогичная история с дверьми. Но если дверь официально не является памятником, а древесина не имеет сквозных дыр или полностью уничтоженных в труху участков, то вопрос решаемый. Старое, отслужившее лакокрасочное покрытие удаляют шпателем или электродрелью (с ней аккуратнее, можно повредить древесину), очищают от червоточин, грунтуют. Но опять-таки лучше нанять профессионального реставратора, чтобы не сделать хуже.Член краеведческой группы «Гэнгъ» и создательница архитектурного инстаграм-аккаунта @mettlachtile Ксения Сидорина рассказала, как спасать старые витражи и что делать, если болит душа при виде отвалившейся плитки.Том Сойер Фест Екатеринбург – фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров.Первым был восстановлен фасад 130-летнего дома по Вайнера, 68. Случилось это летом 2018 года. Второй сезон подарил новую жизнь историческому дому на Чернышевского, 6. Появившиеся после завершения работ объявления о его продаже вызвали справедливое беспокойство общественности. В группе фестиваля появился пост с комментарием собственника о том, что они ищут «таких покупателей, кого заинтересует покупка дома под офис в историческом доме либо для жизни в уникальном месте».Соседский паблик «Пять Углов» пришлось сделать, так как мне остро не хватало источника районных новостей. Сарафанное радио Владимирского округа и его окрестностей просто должно было появиться в интернете, пришло время. Питерскую интеллигенцию, а именно она в основном составляет электорат паблика, растормошить и объединить непросто. Но возможно.
Хотелось получить удобную и бесплатную площадку, где можно оперативно узнать новости района и поделиться с соседями полезной информацией. В «Пяти Углах» приветствуются личные рекомендации, фото, объявления и картинки из жизни центра Питера. Найти потеряшку, сдать комнату, предложить или получить помощь самого разного свойства — быстро и безопасно.
Рецепт успешного соседского паблика
Все СМИ существуют по схожим законам, в идеале информация должна быть актуальной, достоверной и не ангажированной. Опыт работы в пиаре и журналистике, конечно, не помешает. Мне помогают с пабликом мои друзья — Ольга Мамаева и Сергей Ушан. Нам приходится быть всем понемногу: редакторами, бильдами, авторами-блогерами и только в последнюю очередь админами. У Ольги огромный опыт редакторской работы, она кандидат филологических наук. Мне доводилось участвовать в издании корпоративной прессы, сочинять контент для разных сайтов, писать рецензии на книги и кино. Сергей — известный меценат, филантроп и питерский денди, руководит агентством Zero Design.С чего начать?
Главное, у людей должен быть запрос, а наше дело — создать условную коммунальную кухню для уютных посиделок. Понятно, в коммуналке люди разные, случаются и драки, и скандалы, к этому мы были готовы.
Первый шаг — правильно выбрать среду (в нашем случае — фейсбук), название, тональность и концепцию. Контент люди создают сами (user generated content), нужно только задать верное направление посредством простых правил и начать собственные публикации. Важен второй шаг — сформулировать правила. После этого останется только последовательно, день за днем поддерживать атмосферу дружелюбного и взаимно уважительного общения, подкидывая полешки инфоповодов в топку инфополя.
Правила и модерация помогут сгладить неизбежные конфликты и соблюсти особый питерский апштант (дистанцию при общении). Не переходим на личности, не учим друг друга жить и держимся в стороне от политики. Мы готовы дать слово представителям любой конфессии или общности при условии соблюдения правил паблика «Пять Углов».
Так выглядит свод правил соседской группы жителей центра Петербурга «Пять Углов». В принципе, он универсален и подойдет для любого районного медиа.
«Объявления о продаже и аренде жилья разрешены. Аренда/продажа жилья — да, остальное — нет! Не превращайте группу в барахолку (исключения возможны с разрешения модераторов). Промоакции, самореклама, спам и неактуальные ссылки запрещены (темы/ссылки, не имеющие отношения к основной теме группы — жизнь центра Петербурга). Рекламные записи допускаются только при наличии скидок и особых условий для участников группы. Политические высказывания и агитация запрещены — в бан сразу и навсегда. Вежливость и доброжелательность! Хамство, переход на личности и отсутствие человеколюбия станут поводом для удаления из соседского сообщества. Мат не запрещен, остается на ваше усмотрение. За неуважение к соседям баним. Сбор средств на любые цели запрещен. Фактчекинг: перед публикацией или перепостом чужого материала проверьте достоверность и актуальность темы. Возможно, котика уже нашли!Создательница сплоченного фейсбук-сообщества «Пять Углов» Вера Врубель рассказывает, как сделать дружную коммунальную квартиру в социальной сети, превратить соседей в команду и делать добрые дела.Я / Мы Пять Углов
В итоге за два года получилось такое маленькое, но гордое районное СМИ. Нас читают и у нас ищут темы многие петербургские интернет-издания, заглядывают к нам и федеральные медиа. В паблике идет самотеком стабильный прирост 100–150 человек в месяц, после публикации о нас в «Собака.ru» дело пошло быстрее. Сейчас в группе около трех тысяч участников, появился свой логотип (спасибо Сергею Ушану и агентству Zero Design).
Я стараюсь держать нейтралитет, мнение свое бесценное высказываю редко. Гораздо интереснее узнать мнение о городских событиях таких петербуржцев, как Лев Лурье, Татьяна Мэй, Наталья Цендровская, Инна Волкова. Ценны работы петербургских фотомастеров — Петросяна, Шагапова, Сёмкина, Куле, Михайлова. Мы рады историкам Петербурга, литераторам, музейным работникам, библиотекарям и пенсионерам, всем-всем.
Созвездие слов и картинок великих художников и фотографов, наших новостей — рядовых жителей центра Питера — составляет классную атмосферу и ауру соседского паблика.Что мы сделали хорошего?
Недавно спросила участников группы, чем каждому из них помогла соседская группа «Пять Углов», и получила множество ответов. За два года жизни группы пристроены стада котят, найдены потерянные собаки, решены сотни бытовых и социальных головоломок. Соседи помогают друг другу в экстренных ситуациях, рекомендуют сервисы и лавки, знакомятся и даже женятся.
Одним из примеров добрых дел, которые складываются как паззл на площадке «Пяти Углов», можно назвать случай девушки по прозвищу Мультяшка.
Неравнодушный петербуржец Володя, садовник Казанского сквера, заметил девушку, которая живет на улице и разговаривает с голубями. Надвигающиеся морозы и голод ее совершенно не заботили, она явно была не от мира сего. Володя сделал публикацию в группе и призвал всех помочь узнать — кто она, как ее зовут, откуда родом? Еще одна неравнодушная петербурженка Аня Абрашина ответила, что девушку эту подкармливает, и пообещала поискать ее родных. Спустя некоторое время Аня написала: «Мультяшку зовут Лена, она из Нижегородской области, и ей необходима госпитализация». После чего Аня в одиночку добилась госпитализации девушки и определила ее дальнейшую судьбу.
Мне показалось важным привлечь к «кейсу Мультяшки» внимание СМИ. Это же не котенка пристроить! Живой человек, безумный и бездомный. О Лене написали «Новая газета», «Бумага» и другие. Для меня большая честь познакомиться с Володей и Аней, и быть частью этого доброго дела.