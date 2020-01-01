Итак, в чьей собственности земля, мы знаем. Теперь пишем письма тому чиновнику, который за нее отвечает, записываемся к нему на прием. Желательно, чтобы проект реализации идей у вас уже был, но вам надо выслушать мнение чиновника по этому вопросу. Представим, что все идет хорошо: с вами идут на контакт, ваши идеи в целом нравятся. Тогда приходим к компромиссу, оцениваем риски, сложности, возможные сроки реализации и шаги для нее. Чиновник сам может подсказать, под какую программу может подпасть ваш проект, например, под программу «Комфортная городская среда». Возможно, есть какие-то локальные районные программы.

Продолжаем идти по хорошему сценарию. У вас есть единомышленники, у вас есть союзник-чиновник. Но вы пока просто группа инициативных людей, а пользоваться парком/набережной/скамейками будут все. Поэтому вам нужна публичность. Акции, встречи, посты в соцсетях, статьи в районных СМИ — максимум внимания к проекту! Люди должны знать о нем и, что важно, иметь возможность ­высказаться. ­Никто не обязан быть профессионалом, и ­жители порой высказывают не самые удачные идеи. В таком случае убеждайте, доказывайте, приходите к компромиссу. Желательно сделать тестовую версию вашего проекта. Например, вы хотите сделать городской пляж на набережной. Сделайте минимальную инфраструктуру, посмотрите, как реагируют люди.

Теперь плохой сценарий. Чиновнику совершенно не нужны ваши грандиозные планы, ему лень или он вообще задумал построить на этой территории продуктовый магазин. В таком случае вам снова поможет публичность. Громко заявляете о своей позиции во всех возможных источниках, привлекаете к ней максимум внимания, требуете от чиновников действий. То есть создайте общественное давление. Здесь важно не перейти грань и не опускаться до травли и оскорблений. Во-первых, если в районной или городской администрации у вас будет личный враг, вы не сделаете ничего и никогда. Во-вторых, чиновник — такой же ­человек, как и вы, просто он вынужден действовать в рамках системы. Нам в этом плане повезло: проект благоустройства набережной реки Карповки сразу пришелся по душе администрации ­Петроградского района. У них был вопрос «а кто там будет ходить?», а теперь мы видим, что пространство от Чапаева до «Первого меда» пользуется огромной популярностью.

Когда проект находится на стадии реализации, вы, как идеолог, должны контролировать абсолютно всё! Расслабляться только тогда, когда подписан акт о сдаче. Например, бывали случаи, когда вместо огорода строители делали клумбу, заявляя, что это одно и то же. И только тогда, когда все будет сдано, можно похвалить себя.

