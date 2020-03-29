Крупнейший оператор наружной рекламы MAER GROUP присоединился к всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ
MAER GROUP присоединился к всероссийской акции взаимопомощи
Первый федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP отозвался на призыв ОНФ и подключился к общей работе федеральных и региональных правительственных структур, ведущих борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Прежде всего, проект MAER GROUP направлен на информирование граждан о симптомах заболевания, его профилактику, на координацию волонтерского движения и обращений за помощью.
Антивирусный проект реализуется одновременно в наружной рекламе и в интернете. Видеоконтент о правилах гигиены транслируется на крупных медиафасадах, расположенных на улицах с максимально высоким трафиком. Его видят жители Москвы и московского региона, а также жители крупнейших городов-миллионников страны. Прогнозируемое количество людей, которым поможет транслируемая информация, составит 37 млн в неделю.
К наружной аудитории еженедельно будет прибавляться по 10 млн россиян, которым тот же видеоконтент поступит через социальные сети в интернете. К функции просмотра ролика в мобильных устройствах добавится возможность быстрого перехода на информационные ресурсы МЫВМЕСТЕ2020.РФ и СТОПКОРОНАВИРУС.РФ и звонков на горячую линию ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8 800 200 3411, а так же на единую горячую линию по коронавирусу 8 800 2000 112.
Так компания присоединилась к/ко всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ.
Способность MAER GROUP запускать рекламу одновременно в онлайне и оффлайне основана на технических разработках компании. Все рекламоносители MAER GROUP оборудованы wi-fi-снифферами, которые фиксируют аудиторию через МАС-адреса мобильных устройств. По этим адресам осуществляется дополнительная демонстрация видеоконтента через социальные сети, а также ведется мониторинг колебания наружной аудитории.
В период вынужденных каникул и карантина MAER GROUP готов делиться своей аналитикой с другими операторами наружной рекламы, которые готовы подключиться к антивирусной акции, но не имеют собственной системы мониторинга для повышения эффективности размещаемой информации.
Константин Майор
основатель и СЕО компании MAER GROUP:
— Наша компания является крупнейшим в России оператором наружной рекламы по общей площади цифровых конструкций. Мы считаем, что наши информационные возможности должны послужить нужному делу и готовы предоставить все свои ресурсы для борьбы с пандемией. Современное общество уже не может обойтись без мобильных гаджетов и приложений, поэтому всю оперативную информацию для борьбы с вирусом мы готовы доводить до населения с помощью наших технологий в максимально удобном для потребителей виде и в самые короткие сроки. В компании создан оперативный штаб, который в любое время суток готов своевременно информировать население о принимаемых властями решениях. Мы благодарны нашим партнерам — интернет-площадкам, которые помогают нам оперативно показывать пользователям актуальную информацию в интернете.
О компании
Федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP работает на российском коммуникационном рынке с 2003 года. Основная специализация компании — размещение цифровой наружной рекламы в сегментах «медиафасады» и «цифровые суперсайты». MAER GROUP является лидером рынка по общей площади своих рекламных конструкций.
В компании разработана технология О2О (offline-to-online), позволяющая проводить параллельные рекламные кампании в наружной среде и в интернете. В 2019 году в сотрудничестве с программатик-платформами (Яндекс, Mail, VDOOH) разработаны и представлены рынку новейшие технологии программирования для размещения наружной рекламы.
В феврале 2020 года MAER GROUP получил патенты на технологические решения при работе с О2О. Среди них первая на рынке операционная система для wi-fi-снифферов, система хранения, аналитики, предоставления MAC-адресов и собственная программатик-платформа, объединенная с Customer Data Platform и работающая по технологии O2O.
Компания MAER GROUP награждена премией НПБК за инновации в наружной рекламе, а ее генеральный директор Константин Майор — премией «Медиа менеджер России».
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