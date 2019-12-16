Традиционный фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО пройдёт в Екатеринбурге с 21 по 22 декабря 2019 в районе Уктус. Авторы световых инсталляций и видео-перформансов съедутся в Екатеринбург из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США.
Световое арт-пространство развернётся сразу в двух локациях на Уктусе, расположенных на расстоянии 1,5 км друг от друга: на территории горнолыжного комплекса «Уктус» и в недавно построенном жилом районе «Шишимская горка». Жители других районов города смогут добраться сюда на курсирующих трансферных автобусах, расписание которых будет объявлено
Восьмой по счёту фестиваль впервые пройдёт не в центре города, а в одном из самых удалённых его районов. Выбор места проведения обусловлен темой фестиваля — «Визуальная экология новых территорий». Под «новыми территориями» организаторы подразумевают городские пространства, облик которых не завершен: районы новостроек и места с многолетней историей, переживающие кризис своей экономической и культурной идентичности.
Миссия фестиваля остаётся неизменной — сделать светлее две самых длинных ночи в году, интерпретируя по-новому городские пространства при помощи современных художественных практик, проявляя их творческий потенциал, многообразие смыслов и образов, которыми они обладают, но которые остаются незамеченными в будничной рутине и суете.
Фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО 2019
21 и 22 декабря 2019 г.
18:00 — 22:00
Екатеринбург, горнолыжный комплекс «Уктус» и жилой квартал «Шишимская горка»,
ул.Гастелло, 25
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.