Традиционный фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО пройдёт в Екатеринбурге с 21 по 22 декабря 2019 в районе Уктус. Авторы световых инсталляций и видео-перформансов съедутся в Екатеринбург из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США.

Световое арт-пространство развернётся сразу в двух локациях на Уктусе, расположенных на расстоянии 1,5 км друг от друга: на территории горнолыжного комплекса «Уктус» и в недавно построенном жилом районе «Шишимская горка». Жители других районов города смогут добраться сюда на курсирующих трансферных автобусах, расписание которых будет объявлено