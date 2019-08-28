Театр «Провинциальные танцы» 3 сентября откроет сезон 2019/20 — он станет для театра 30-м юбилейным. На Малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 3 и 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345».

Этот интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля — представят три постановки, созданные специально для театра «Провинциальные танцы». Проект «345» реализуется при поддержке Губернатора Свердловской области и станет первым в ряду событий, приуроченных к 30-летию театра.

Дуэт хореографов Анны Щеклеиной и Александра Фролова (танцевальная компания Zonk’a) при содействии международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva поставит с танцовщиками «Провинциальных танцев» бессюжетный одноактный спектакль «Свободу статуе!». В его основе — метод документального театра, что довольно необычно для хореографической постановки. Главная тема спектакля — понятие свободы во всех ее проявлениях: свобода воли, выбора, творчества, духа, свобода общественная и личная. Хореографы говорят, что «спектакль предполагает гротескные, ироничные решения, трагикомичный стиль».

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При содействии Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция Йозеф Трефели, хореограф из Швейцарии, в соавторстве с композитором Фредерик Жарабо, представит постановку Ipseity («Личность»). Она основана на опыте танцовщиков, их физических навыках, телосложении, характере. Каждый из нас хочет быть самим собой, стремится к поиску идентичности, раскрытию внутреннего «я». Насколько это возможно? Реально ли остаться самим собой в общении, диалоге, столкновении с другими индивидуальностями? Хореограф стремится исследовать эти вопросы в тесном сотрудничестве с танцовщиками, обращаясь к их личному опыту. В поиске рождаются парадоксальные ответы, выраженные языком танца, которые порождают новые вопросы.