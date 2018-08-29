Постановка "Кот, дрозд и петушок" Центра Современной драматургии признана лучшим детским спектаклем на фестивале "Во власти воображения" в городе Бачка-Паланка, Сербия. Екатеринбургские актеры смогли очаровать юных членов жюри, и получить главный приз фестиваля.

На этой сказке выросло уже не одно поколение как зрителей, так и актеров. Как написал на своей странице во "Вконтакте" режиссер постановки - Николай Коляда: "В этом спектакле, которому 15 лет, играли все актеры театра, все до единого, сорок составов было".

Для молодых актеров поездка в Сербию выдалась не только триумфальной, но и экстремальной: "С момента вылета из Екатеринбурга до выхода на сцену прошло меньше 12 часов. Через три часа после приезда в город, начался спектакль. Мы работали в экстремальном режиме", - поделился впечатлениями главный режиссер ЦСД - Антон Бутаков. Несмотря на языковой барьер, ребята смогли найти общий язык с сербскими специалистами по свету и звуку, которые, прекрасно поняли задачу, и спектакль прошел "на ура".