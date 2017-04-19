26 и 27 апреля театр «Провинциальные танцы» покажет на сцене ТЮЗа уже вторую за сезон премьеру. Свое видение трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» представит итальянский хореограф Вальтер Маттеини.

Спектакль, поставленный им с танцовщиками «Провинциальных танцев», носит название «Макбет: история любви» (Mr & Mrs Macbeth) и станет первой частью шекспировской трилогии, задуманной хореографом для разных танцевальных компаний.

Спектакль, по словам Вальтера Маттеини, лишь частично ссылается на классический текст трагедии. Конкретное историческое место и время действия сознательно нивелированы хореографом, чтобы максимально приблизить ситуацию и отношения между персонажами к современности. «Наша история начинается, когда уже все свершилось, и мистер и миссис Макбет, любящие друг друга, наказаны за содеянное: они вынуждены переживать события снова и снова, не в силах изменить судьбу» – говорит Маттеини. На сцене не будет прямых «иллюстраций» шекспировского текста, и хореограф предлагает зрителю заранее освежить в памяти текст трагедии.

Пластика и специфика движения, выстроенные хореографом, основываются на жестком подчинении эмоциональной атмосфере, динамике характеров и отношений между персонажами. Хореография, предельно наполненная не только темпераментами героев, но и самих танцовщиков, призвана сломать стену между ними и зрителями, позволив последним глубоко пережить историю «Макбета».

Билеты: https://www.uralbilet.ru/events/21211546

Вальтер Маттеини (Walter Matteini) – художественный руководитель ImPerfectDancers Company (Италия).

Он работал в качестве танцовщика со многими известными хореографами: Jirí Kylian, William Forsythe, Mats Ek, OhadNaharin, Nacho Duato, Angelin Preljoçaj, Birgitte Cullberg, Claude Brumachon,Maguy Marin, Bill T Jones, Jacopo Godani.

Характерные особенности постановок Маттеини – насыщенная хореография и тщательная работа над образами и характерами героев.

Сценография: Вальтер Маттеини

Дизайн костюмов: Ина Брукс

Продолжительность: 1 час

Возрастное ограничение: 16+

Театр «Провинциальные танцы»:

https://vk.com/provincial_dances

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https://www.instagram.com/provincialdancestheatre/