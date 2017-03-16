18 апреля, Дворец Молодежи.

КЛАРА НОВИКОВА с новой программой «Я играю…»!

Народная артистка России Клара Новикова, любимая и известная зрителям по многочисленным юмористическим номерам, исполненным в рамках самых разных программ телевидения, готовится предстать перед публикой в большой сольной программе «Я играю…»!

В Екатеринбурге зрители увидят самую яркую, непредсказуемую, трогательную, смешную, потрясающую драматическую актрису, чьей судьбой стала эстрада. Программа будет составлена из лучших номеров творчества Клары Новиковой: известных и горячо любимых публикой, а также совершенно новых монологов и образов!

Восхитительные, остроумные, тонкие, ироничные сценические монологи Клары Новиковой всегда вызывают и смех, и слезы, а сама актриса постоянно остается объектом всеобщего обожания и восхищения! За долгую творческую жизнь неподражаемые образы актрисы стали особенно узнаваемыми и популярными – чего только стоит ее легендарный монолог «тетя Соня».

Клара Борисовна умеет перенести на сцену самые смешные, запоминающиеся события из нашей жизни, «зацепить» каждого за живое настоящим юмором, заставить не просто смеяться, но и думать, и стать чуточку лучше!

18 апреля 2017 года приходите на сольный концерт народной артистки России Клары Новиковой - и этот день, без сомнения, запомнится вам на всю жизнь!

Вам будет над чем посмеяться и погрустить, получить эмоциональный заряд и прекрасное настроение!

Начало в 19:00

Цена билетов: 700-2500 рублей.

Билеты в кассах города.

Телефон для справок: (343) 222-70-00.