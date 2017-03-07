19 марта в 19.00 в Доме Актера на ул.8 Марта 8, в рамках проекта «Домашний театр» пройдет спектакль «8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН».

Главной его особенностью является участие в нем не только профессиональных актрис, но известных людей Екатеринбурга. Часть средств, собранных со спектакля, пойдут на проведение областного ежегодного инклюзивного конкурса чтецов «Юный речевик».

По сюжету спектакля на Рождество в особняке во французской глубинке собирается большая семья. Но радость встречи омрачает ужасное происшествие: хозяин дома найден убитым в своей собственной постели. Сколько же семейных тайн открывается в одночасье! Все беспардонно лгут, стараясь отвести от себя подозрение, но правда неминуемо откроется. Мы не будем рассказывать обо всех подробностях сюжета, дабы сохранить интригу...

На премьере спектакля 23 декабря 2015 года руководитель центра правильной и красивой речи «Речевик» Артем Аксенов признался:

«Несмотря на все наши переживания, спектакль получился удачным. Это был очень интересный опыт – вывести на одну сцену профессиональных и непрофессиональных актрис. В конце премьеры в зале завис вопрос: а кто же из игравших актрис является профессионалом? Тайну открывать не стали. Теперь, у более широкой публики есть возможность увидеть этот спектакль и попробовать догадаться, кто есть кто?»

Цена билетов: 600, 1000, 1500 рублей.

Билеты на кассир.ру и в кассах Дома Актера (ул.8 марта 8)

По вопросам заказа билетов звоните: 8 (343) 200-09-90, 8-953-005-20-07.

Текст: Александра Колесниченко