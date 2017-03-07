«Я у мамы дурочка», история о любви и одиночестве

26 марта, в 19-00, в «Доме Актера», состоится премьера спектакля «Я у мамы дурочка» по одноименной пьесе Николая Коляды!

Режиссер - Александр Вахов

Продюссер - Артем Аксенов

Спектакль поставлен при участии ТеатроаLa Bomba, Центра правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик», проекта «Домашний театр».

В небольшой квартире, на пятом этаже, проживает семья из двух человек - одинокая мама и ее сын, который очень скучает по папе, которого никогда не видел.

В один прекрасный день к ним в дом совершенно бесцеремонно врывается эпатажная дама - некая «тетя Цици», и, вместе с ней, главных героев закручивает целый ураган новых событий и неподдельных эмоций…

Потрясающая история об одиночестве, любви, семейных ценностях, приправленная тонким юмором, гротескными образами и глубокими диалогами о жизни - в новом и современном прочтении!

Улыбайтесь, смейтесь или проливайте слезы вместе с главными героями - на этом спектакле можно все.

Стоимость билетов от 600 рублей.

По вопросам заказа билетов звоните: 8 (343) 200-09-90, 8-953-005-20-07.

Спектакль состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8 («Дом Актера»).

Добро пожаловать!

Текст: Александра Колесниченко