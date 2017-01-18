Танец "в СТОЛ"

«Фора» – это независимый танцевальный театр, состоящий из трех участниц и танцующего руководителя. Одна из главных особенностей театра – бессменный коллектив, без дублеров и второго состава. «Так больше не работает никто. Пожалуй, разве что только “Квартет И”, – рассказывает художественный руководитель «Форы» Алена Захезина.

Спектакль «Стол» – о взаимоотношениях четырех женщин. У каждой из героинь собственный неповторимый и сложный характер, собственная судьба, а за их плечами разочарования. По словам Алены Захезиной, спектакль во многом автобиографичный, как и другие работы «Форы». Однако если раньше это были короткие истории, написанные танцевальным шифром, который не всегда зрителям удавалось понять, то "Стол" – это тот алфавит, который мы все способны разобрать по знакам. Современный, а уж тем более, авторский язык тела не всегда доступен простому зрителю: мы привыкли ходить на "Лебединое озеро" или на "Щелкунчик", знать заранее сюжет. Спектакль Захезиной в этом отношении оставляет странное ощущение: приходя на представление, не знаешь, что сейчас увидишь на сцене, а выходя из театра, возвращаешься домой с чувством, что тебе что-то напомнили. Нельзя сказать, что каждый спецэффект или элемент перфоманса можно с лёгкостью усвоить и сразу расшифровать, так как спектакль ими пресыщен и обдумывать каждый просто не хватит времени. Однако все они гармонично ложатся на сценическую канву и, если вы не успеете уловить в одном из них скрытый смысл (который, кстати, можно трактовать свободно – этого и добивается Алёна), то получите однозначно эстетическое удовольствие. Именно поэтому Алёна Захезина классифицирует спектакль как 12+: подросток может не понять соль сюжета, однако ему будет интересно наблюдать за бурлящим процессом на сцене, где летают бабочки, волнами расходится красный атлас и из ниоткуда появляются цветы.

Описать сюжет так же сложно, как и определить его стиль. Захезина часто говорит в интервью, что пока у их стиля нет международного определения, поэтому его правильнее называть просто авторским. В нём нет одной музыкальной линии, нет академизма в танце – всё сделано исключительно по наитию и в соответствии со вкусом и ощущением мира Алёны. Её сильная рука чувствуется на каждом этапе, в каждой мелочи. Однако за этой авторитарной силой чувствуется настоящая зыбкая и болезненная история, которая хранится в каждом из нас – это то "розовое и почти без кожи", что мы так боимся показывать людям. Кому-то это кажется нормальным, а кто-то набирается смелости и глядя со сцены людям в глаза говорит, кричит, шепчет об этом. Тем и удивителен спектакль "Стол" – он о каждом сидящем в зале, читающем этот текст, но сказанный за нас всех Алёной Захезиной, Некрасовой Ольгой, Лепинских Юлией и Кондратьевой Ольгой.

Структурно спектакль разделен на 4 танцевальные истории — по одной на каждую исполнительницу. Как подсказывает либретто, у каждой была мечта, которой было суждено разбиться. Одна хотела стать Олимпийской чемпионкой по легкой атлетике, вторая – балериной, третья – кинологом, а четвертая мечтала выйти замуж. Постановка развивается по спирали — с каждым новым витком действие набирает насыщенность, и чем дальше, тем яснее становится, что перед нами по-настоящему личные истории. Такая открытость, честность и порывистость обезоруживает – каждую из этих историй хочется хранить внутри под амбарным замком, как это делает труппа театра "Фора" изо дня в день. Это настоящее доверие к зрителю, которое невозможно не ценить, и давать спектаклю оценку сродни попытке раскритиковать заметку в личном дневнике чужого человека. Алёна Захезина сама очень точно описывает происходящее на сцене: "Мы даём вам подержать своё сердце на 56 минут. Как только опустится занавес, мы забираем его обратно".

текст: Анастасия Перкина

фото: Роман Арыкин