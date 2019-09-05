Чемпионат Клуба 2019 Pine Creek Club Championship by Breguet

7 и 8 сентября гольф-курорт Pine Creek вновь соберет на своих полях гольфистов, чтобы выявить сильнейших игроков сезона, а также вместе с жителями поселка и их гостями проведет традиционную высадку именных яблонь.

Мероприятие будет наполнено изысканной развлекательной программой в стилистике России начала XX века.

Чемпионат клуба – один из самых важных и самый первый регулярный турнир в календаре Pine Creek Golf Resort. Соревнование проводится ежегодно, начиная с 2012 года, тогда Чемпионом Клуба стал Сергей Скуратов, и с каждым разом собирает все больше участников и зрителей, становясь пиковой точкой всего гольф-сезона.

Формат самого гольф-турнира менялся с ходом времени, но в последние три года остается неизменным – это двухдневный строукплей с учетом и без учета гандикапа. Традиционно игроки дополнительно соревнуются в специальных номинациях – на самый дальний и самый ближний к лунке удары. Также отдельный приз разыгрывают Юниоры Клуба.

В этом году темой Чемпионата Клуба станет ретро-атмосфера России начала XX века - такая, как в произведениях Куприна и Чехова. В программе вечера - презентация изделий от Часового Дома Breguet, катание на лодке, фотозона с русскими борзыми, фуршет а-ля рус от ресторана Чаща, творческий ретро мастер-класс, традиционная русская игра "городки", beauty-зона и живая музыка.

В коттеджном поселке Pine Creek Golf Resort в этот день состоится праздник - новые резиденты высадят именные яблони на специальную аллею, пройдет пикник и развлекательная программа для всей семьи.

Регистрация на Турнир уже открыта!

Билеты на развлекательную часть, которая пройдет 8 сентября с 15:00 до 19:00 доступны по телефону +7 (343) 287-40-04