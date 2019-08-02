В Екатеринбурге впервые состоится зрелищный спортивный региональный фестиваль “Сорвиголова”!

11 августа в Екатеринбурге впервые состоится самый зрелищный региональный фестиваль “Сорвиголова”! 14 категорий соревнований, 5 зон развлечений и сотни профессионалов соберутся на Уктусе, чтобы принять участие в одном из самых ярких событий уральского региона.

Спортсмены из Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Перми и Кургана сразятся за право обладания кубка “Сорвиголовы” и ценные призы. Все участники состязаний будут награждены памятными дипломами.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет установление нового рекорда - чемпионы мото-кросса собираются совершить максимальный прыжок на высоту более 10 метров. Также зрители смогут увидеть невероятное шоу чемпиона Ивана Пушкарева.

С 12.00 и до 18.00 самые отчаянные спортсмены региона будут бороться за звание лучших в разных дисциплинах: Мотокросс, Чирлидинг, Граффити, Битбокс, Диджеинг, Роллеры, Воркаутинг, Хип‑хоп, Брейкданс, BMX, Футбольный фристайл, Сапсёрфинг.

Кроме этот для всех гостей фестиваля “Сорвиголова” будет работать фудкорт, зона отдыха и развлечений от партнеров фестиваля. А для самых юных любителей спорта будет установлена детская зона с активностями. Также впервые на Урале состоятся Обезбашенные игры! Шоу и спорт сольются, чтобы определить самых смелых и отчаянных гостей фестиваля! Никто не останется равнодушным!

Завершится фестиваль живым выступлением приглашенных музыкантов - честь представлять музыкальное направление выпадет 6 группам различного жанра, среди которых зрители и организаторы выберут гимн молодому энергичному поколению большого Уральского движения «Сорвиголова».

Место проведения: «Уктус-Мото», ул. Новостроя 2Б.

Билеты и подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля sgfest.ru