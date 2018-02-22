Стали известны подробности визита легендарного боксера Майка Тайсона на Урал. Помимо посещения турнира Russian Cagefighting Championship, который состоится 25 февраля в КРК «Уралец», “железный” Майк посетит турнир в Челябинске и проведет открытый мастер-класс в Екатеринбурге.

В воскресенье, 25 февраля (воскресенье), в блоке Б Дворца игровых видов спорта Тайсон выступит в качестве тренера и поделиться своим опытом со всем желающими.

Вместе с Тайсоном в качестве наставника выступит чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF, боксер из Свердловской области - Константин Цзю. Он, как и Майк Тайсон, входит в Международный зал боксерской славы. В активе Константина 31 победа в 34 поединках.

Майк Тайсон и Константин Цзю приедут в Екатеринбург на бой россиянина Сергея Харитонова и американца Джоуи Бельтрана по приглашению “Русской медной компании”. Кроме того, в качестве гостя на турнир прилетит еще один легендарный боец - Федор Емельяненко.

Сразу после мастер-класса легендарные боксеры посетят Академию единоборств РМК, а затем Майк Тайсон проведет пресс-конференцию в историческом парке “Россия - моя история”.

Напомним, что бой Харитонов - Бельтран станет главным в турнире RCC 1 - Russian Cagefighting Championship. Со-главным боем станет поединок бывшего чемпиона ACB в тяжелом весе Дениса Гольцова и бойца из Болгарии Атанаса Джамбазова. Всего гости турнира увидят 15 поединков с участием спортсменов из России, Франции, Бразилии, Польши и Украины.



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