В Екатеринбурге для кинотеатров сняли мотивирующий фильм про грозного Халка Уральских гор

В столице Урала создали кино, которое должно воодушевить начинающих спортсменов, которые по мнению авторов фильма постоянно сталкиваются со сложностями, невидимыми для обывателя. На больших экранах выйдет фильм про молодого бойца смешанных единоборств из города Екатеринбург, ставшего известным во всем мире.

«Когда вы слышите про ММА-бойца, то наверняка представляете гигантского татуированного мужика с уродливым лицом и жутким оскалом. Сломанные уши, носы, пальцы... Отчасти так и есть: жизнь этих парней некрасива, в ней крайне мало софитов и «лайков». Путь профессионального спортсмена полон труда и боли. Но давайте не забывать о том, что этот путь преодолевает реальный человек. Живой, думающий, сомневающийся. Полный противоречий и слабостей. И тем интереснее нам, зрителям, понять, как он справляется с этими трудностями, что чувствует и переживает в глубине души. Этим меня, как режиссера, и зацепил Иван Штырков», - рассказывает режиссер Дамир Мифтахов. По его словам, история спортсмена превзошла самые смелые ожидания. Работая над фильмом, команда открыла такие стороны личности, о которых не догадывались.

«Нам удалось проникнуться глубиной размышлений Вани, понять внутренние конфликты, с которыми он борется. Почему он стал бойцом смешанных единоборств, а не владельцем фитнес-клуба? Как он переносит бремя славы, всюду снующих фанатов и злостных хейтеров? Этим и многим другим мы готовы поделиться со зрителем», - отмечает Дамир.

В целом в кино рассказывается про обычного спортсмена, начинающего с чего-то малого и со временем превращающегося из маленького мальчишки в грозного Халка Уральских гор.

Премьера состоится 5 июля в 19.00 в кинотеатре Пассаж Синема. Приглашаем журналистов.

Кратко про Ивана Штыркова – молодой боец смешанных единоборств из города Екатеринбург. В свои 28 лет спортсмен успел сразиться со звёздами и легендами ММА, такими как Джефф Монсон, Рикко Родригес, Антонио «Бигфут» Сильва и другими. Иван успешно начал свою профессиональную карьеру, проведя первые десять боёв без поражений. Каждый соперник – большое испытание для неопытного бойца. Самым сложным поединком для Ивана стала встреча с Антонио Сильва. Спорная победа, нелёгкая слава, поклонники, хейтеры, камеры – всё это обрушилось на жизнь бойца, лишь усложнив тренировочный процесс. Перед нами весь спортивный путь Ивана Штыркова: начиная с занятий самбо в далёком детстве, заканчивая боями с экс-бойцами UFC – Родни Уоллесом и Филипом де Фрайсом.

Продажи билетов открыты с 16.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные в холле кинотеатра Пассаж Синема