Плавание для каждого: как влиться в движение пловцов и проверить свои силы на соревнованиях

Юрий Прилуков:

Перед федерацией мы ставим задачи не только по развитию ветеранского плавания, но и любительского. Выведения его на новый уровень и привлечения к нему максимального внимания. Сейчас в Екатеринбурге нет водных спортивных комплексов, полностью соответствующих международным стандартам и готовых принимать соревнования высокого уровня. И естественное решение для этой задачи – увеличение количества людей, увлеченных плаванием.

Федерация только начала свою деятельность, но уже готовится провести свои первые соревнования. Они пройдут 26 августа в бассейне «Юность». Так же в течение лета пройдут соревнования на открытой воде.

Хотя на соревнования может заявиться любой желающий. Не стоит забывать о подготовке. Уровень спортсменов довольно высок, ведь многие из них занимаются плаванием с детства и регулярно тренируются.



Следить за новостями и планом соревнований можно на сайте Федерации Свердловской области «Мастерс Урал»: swimmastersural.ru. В будущем на сайте можно будет найти полезную информацию: планы тренировок, новости плавания и анонсы мастер-классов.