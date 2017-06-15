Плавание для каждого: как влиться в движение пловцов и проверить свои силы на соревнованиях
Этой весной у Свердловской области появилась своя Федерация плавания в категории «Мастерс». Что это такое и как может пригодится обычным гражданам разбираемся ниже.
В соревнованиях «Мастерс» принимают участие пловцы разных возрастных категорий, от 25 лет и старше. Звания и спортивные достижения здесь не имеют значение. Главное - это любовь к плаванию и желание развиваться в этом виде спорта.
Основателями федерации стали уральский бизнесмен Артем Сушко и чемпион мира Юрий Прилуков.
Артем Сушко:
Движение «Мастерс» очень популярно в России и по всему миру. Оно дает возможность людям, не выступающим на профессиональной арене плавания, проверить себя и свои силы в этом виде спорта. Когда видишь 80 летних бабушек и дедушек соревнующихся друг с другом на дорожках, это невероятно мотивирует и во многом меняет привычные взгляды на жизнь. К сожалению, в нашей области нет государственного финансирования этой категории плавания. Движение «Мастерс» представлено лишь ветеранскими клубами, которые на энтузиазме организуют и проводят соревнования. Пловцы узнают информацию о предстоящих соревнованиях по «сарафанному» радио. Сами соревнования тоже отличаются по уровню проведения в зависимости от финансовых возможностей того или иного клуба. Поэтому у меня возникла мысль создать федерацию, которая не только бы служила единым информационным центром, но и за счет качественно проведенных соревнований привлекало бы в плавание все больше и больше людей. Мы готовы оказывать помощь и поддержку всем спортивным клубам и фитнесс центрам, которые развивают и пропагандирует этот вид спорта. Ведь плавать – это здорово и полезно!
Юрий Прилуков:
Перед федерацией мы ставим задачи не только по развитию ветеранского плавания, но и любительского. Выведения его на новый уровень и привлечения к нему максимального внимания. Сейчас в Екатеринбурге нет водных спортивных комплексов, полностью соответствующих международным стандартам и готовых принимать соревнования высокого уровня. И естественное решение для этой задачи – увеличение количества людей, увлеченных плаванием.
Федерация только начала свою деятельность, но уже готовится провести свои первые соревнования. Они пройдут 26 августа в бассейне «Юность». Так же в течение лета пройдут соревнования на открытой воде.
Хотя на соревнования может заявиться любой желающий. Не стоит забывать о подготовке. Уровень спортсменов довольно высок, ведь многие из них занимаются плаванием с детства и регулярно тренируются.
Следить за новостями и планом соревнований можно на сайте Федерации Свердловской области «Мастерс Урал»: swimmastersural.ru. В будущем на сайте можно будет найти полезную информацию: планы тренировок, новости плавания и анонсы мастер-классов.
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