Стартовал набор в секцию «Синхронное плавание» первого года обучения для девочек от 4 до 7 лет. Каждая тренировка состоит из упражнений в гимнастическом зале со специальным оборудованием (40 мин), занятия в бассейне (40 мин) и сеанса в солевой сауне (до 10 мин).

По окончанию тренировки дети могут отдохнуть в игровой комнате (бесплатно) или поужинать в кафе Клуба. Секцию ведут тренеры-преподаватели, Мастера спорта по синхронному плаванию. Стоимость абонемента от 5400 рублей/месяц. Количество мест в группе ограничено, требуется предварительная встреча с тренером.

С нами весело, безопасно и удобно!



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ЖВ АНТАРЕС

Ул. Шейнкмана 121

Детский Клуб «Антарес Спорт КИДС»