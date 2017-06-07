Надо пробовать!

Студия Кинезис на базе Фитнес Клуба Antares SPORT приглашает на индивидуальные занятия. Студия – это работа тренера и занимающегося, без «посторонних глаз», для решения личных задач. Темп, интенсивность и периодичность – индивидуально все.



Студия оборудована станцией Kinesis Personal Pulley Station, а так же многофункциональным тренажером balanced body core align, который объединяет в себе пилатес, кардио и силовую тренировку. Занятия от 30 минут, проводит сертифицированный мастер-тренер Байдосова Наталья. Стоимость занятия от 1350 рублей.



ЖВ АНТАРЕС, ФК Antares SPORT

Ул. Шейнкмана 121

(343) 286-08-08,

сайт: www.antares-sport.tu