Надо пробовать!
Студия Кинезис на базе Фитнес Клуба Antares SPORT приглашает на индивидуальные занятия. Студия – это работа тренера и занимающегося, без «посторонних глаз», для решения личных задач. Темп, интенсивность и периодичность – индивидуально все.
Студия оборудована станцией Kinesis Personal Pulley Station, а так же многофункциональным тренажером balanced body core align, который объединяет в себе пилатес, кардио и силовую тренировку. Занятия от 30 минут, проводит сертифицированный мастер-тренер Байдосова Наталья. Стоимость занятия от 1350 рублей.
ЖВ АНТАРЕС, ФК Antares SPORT
Ул. Шейнкмана 121
(343) 286-08-08,
сайт: www.antares-sport.tu
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