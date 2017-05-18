Городской благотворительный матч по мини-футболу

21 мая 2017 года в Екатеринбурге на открытом поле УрФУ с 9:00 до 16:00 пройдет благотворительный матч по мини-футболу. Организаторами данного матча являются инициативная группа проекта "Подари детям спорт" и благотворительный фонд помощи детям "Открытая душа".

Целью проведения матча является сбор средств на реконструкцию футбольного поля для реабилитационного центра несовершеннолетних г. Реж Свердловской области. Для реализации этой цели необходимо 260 000 рублей, которые организаторы планируют собрать с помощью участников и зрителей этой благотворительной акции.

В рамках благотворительного матча пройдет насыщенная развлекательная программа: конкурсы от ведущего, комментарии участников шоу "Уральские пельмени" и раздача автографов, экстремальное велошоу, а также приятные подарки и многое другое!

Идея организовать подобную встречу пришла в голову самым обычным горожанам, обожающим футбол и решившим совместить приятное с полезным. Они придумали акцию «Подари детям спорт», и теперь есть надежда, что такие первенства для футбольных команд станут хорошей традицией для региона. Посильные пожертвования могут совершить и болельщики, которых организаторы приглашают на благотворительный матч. Так же к участию приглашаются команды по мини-футболу, желающие поучаствовать в благотворительном сборе. Благотворительный взнос с команды – 10 000 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: +79122073926 Любовь

или по электронной почте: lubano4ka@mail.ru

Контакты для регистрации команд:

✉+79122838282 Илья (организатор турнира)

✉ +79122957054 Алексей (организатор турнира)