Участники турнира «День Победы 72» провели контрольное взвешивание в «Пассаже»

4 мая, накануне турнира «День Победы 72» на площадке ТЦ «Пассаж» прошли взвешивания участников – 20 бойцов приняли участие в мероприятии. Также в рамках процедуры взвешивания была проведена процедура face to face – встреча соперников лицом к лицу. Все 10 спортсменов «РМК Боксинг Промоушенс» находятся в отличной спортивной форме и с нетерпением ждут 5 мая.

На нулевом этаже «Пассажа», где проходили взвешивания, собрались поклонники спортсменов, представители СМИ и просто неравнодушные к миру бокса люди. Когда на весы встал Иван Штырков – молодой перспективный боец по ММА, из толпы послышались ободряющие выкрики в поддержку спортсмена.

«Это очень приятно, когда за нас болеют, я благодарен всем, кто пришел сегодня, чтобы выразить поддержку, - поделился после взвешиваний Иван Штырков. – Мы все очень ждем завтрашнего дня, 5 мая, и сделаем все, чтобы наши зрители и поклонники увидели хорошие и красивые бои, мы много сделали для этого в процессе подготовки». Также Иван отметил, что за весь опыт боев на профессиональном ринге, он, кажется, именно сейчас нашел свой идеальный вес – 105,7 кг. «Прежде на турнирах мой вес доходил до 107 кг, сейчас меньше, и мне комфортно. Никакой лишней тяжести, отличная подвижность и самочувствие. Каково будет вести бой в этом весе – узнаем завтра. Мне бы очень хотелось увидеть как можно больше зрителей на этих боях», - подытожил Штырков.

Отметим, что соперник Штыркова – боец UFC Филип Де Фрайс – весит почти на 12 кг больше, его текущий вес - 116,9 кг.