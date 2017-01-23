«Лучший Гонщик»
28 января 2017 года на кроссовой трассе «Гора Пильная» состоится 1 этап соревнований по спринту «Лучший Гонщик» .
Мероприятие будет зрелищным. Теперь участники приедут не просто покататься и провести хорошо время, на этот раз нас ждёт «горячая» борьба, ведь именно 28 января пилоты будут бороться за драгоценные очки в мини- чемпионате по зимнему спринту.
На мероприятии зрителей ждёт:
-Зрелищная борьба среди участников в пяти классах: Стандарт,Тюнинг,Классика, Свободный,Спорт;
-Хорошо обозреваемая, интересная трасса;
-Горячее питание;
-Фото и видео операторы;
-Море позитивного настроения.
Программа мероприятия:
8:00-10:00 • Регистрация участников, тех.инспекция
10:00 -11:30 • Ознакомление с трассой
11:30-12:00 • Брифинг с участниками, торжественное построение, парад участников
12:00-17:00 • Основные заезды
18:00 • Награждение
Вход для зрителей 100 рублей.
Пилотов на мероприятии ждёт:
Хорошо подготовленная трасса, динамичная гонка, хронометрируемые заезды, кубки, дипломы ,призы от партнёров мероприятия.
Стоимость участия см. регламент п 7.1
Для участия обязателен страховой полис жизни и здоровья, как для пилотов, так и для штурманов! Настоятельно рекомендуем оформить страховку до мероприятия.
Оформить полис вы можете, позвонив по телефону 8-953-051-30-66;
Пилотам с лицензией нового образца, в которую уже включена страховка, дополнительно страховаться не нужно.
Официальные документы находятся по ссылкам: https://vk.com/uralautoshow
https://vk.com/fas_pervouralsk
Регистрация по ссылке: https://vk.com/topic-75456890_34593709
Организаторы мероприятия: команда Ural Auto Show совместно с Федерацией автомобильного спорта города Первоуральск, при поддержке Первоуральского Новотрубного завода и НОУ Первоуральска школы ДОСААФ России.
Контактные лица:
Директор гонки: Кисарина Катерина – 8965-52-105-59;
Председатель Федерации автоспорта г. Первоуральска : Терехин Иван – 8905- 802-04-35;
Старший технический контролёр: Гараев Евгений- 8-922-107-31-53;
Адрес: г. Первоуральск, ул.Мебельщиков
Генеральные партнёры мероприятия :
«Elite-Tuning» - Ателье профессионального тюнинга;
«Avto Voльt» (ПЕРВОУРАЛЬСК) Установочный центр ;
«Атлантик Лада» Первый спортивный дилер LADA
Официальные партнёры:
«Форсаж» (Первоуральск)- Автомагазин;
юрист-96.рф - Универсальный сервис по поиску юристов в Екатеринбурге.
Лизинговая компания «Европлан»
Информационные партнёры мероприятия:
Новости Первоуральска Городские Вести.ру;
Информационный портал pervo.ru;
Информационный портал Первоуральск.рф ;
Развлекательный портал eventiks.ru;
Информационный портал Gorpom.ru;
Спортивный портал Othersport.ru;
Автомобильный портал Pogazam.ru;
Информационный портал «Justmedia.ru» - новости Екатеринбурга;
Информационный портал Uralweb.ru;
Журнал «Автоскидки»
Информационный Портал журнала «Собака»;
Развлекательный портал Ekb.eventNN.ru;
Информационный портал uralstudent.ru;
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