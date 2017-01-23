28 января 2017 года на кроссовой трассе «Гора Пильная» состоится 1 этап соревнований по спринту «Лучший Гонщик» .

Мероприятие будет зрелищным. Теперь участники приедут не просто покататься и провести хорошо время, на этот раз нас ждёт «горячая» борьба, ведь именно 28 января пилоты будут бороться за драгоценные очки в мини- чемпионате по зимнему спринту.

На мероприятии зрителей ждёт:

-Зрелищная борьба среди участников в пяти классах: Стандарт,Тюнинг,Классика, Свободный,Спорт;

-Хорошо обозреваемая, интересная трасса;

-Горячее питание;

-Фото и видео операторы;

-Море позитивного настроения.

Программа мероприятия:

8:00-10:00 • Регистрация участников, тех.инспекция

10:00 -11:30 • Ознакомление с трассой

11:30-12:00 • Брифинг с участниками, торжественное построение, парад участников

12:00-17:00 • Основные заезды

18:00 • Награждение

Вход для зрителей 100 рублей.

Пилотов на мероприятии ждёт:

Хорошо подготовленная трасса, динамичная гонка, хронометрируемые заезды, кубки, дипломы ,призы от партнёров мероприятия.

Стоимость участия см. регламент п 7.1

Для участия обязателен страховой полис жизни и здоровья, как для пилотов, так и для штурманов! Настоятельно рекомендуем оформить страховку до мероприятия.

Оформить полис вы можете, позвонив по телефону 8-953-051-30-66;

Пилотам с лицензией нового образца, в которую уже включена страховка, дополнительно страховаться не нужно.

Официальные документы находятся по ссылкам: https://vk.com/uralautoshow

https://vk.com/fas_pervouralsk

Регистрация по ссылке: https://vk.com/topic-75456890_34593709

Организаторы мероприятия: команда Ural Auto Show совместно с Федерацией автомобильного спорта города Первоуральск, при поддержке Первоуральского Новотрубного завода и НОУ Первоуральска школы ДОСААФ России.

Контактные лица:

Директор гонки: Кисарина Катерина – 8965-52-105-59;

Председатель Федерации автоспорта г. Первоуральска : Терехин Иван – 8905- 802-04-35;

Старший технический контролёр: Гараев Евгений- 8-922-107-31-53;

Адрес: г. Первоуральск, ул.Мебельщиков

Генеральные партнёры мероприятия :

«Elite-Tuning» - Ателье профессионального тюнинга;

«Avto Voльt» (ПЕРВОУРАЛЬСК) Установочный центр ;

«Атлантик Лада» Первый спортивный дилер LADA

Официальные партнёры:

«Форсаж» (Первоуральск)- Автомагазин;

юрист-96.рф - Универсальный сервис по поиску юристов в Екатеринбурге.

Лизинговая компания «Европлан»

Информационные партнёры мероприятия:

Новости Первоуральска Городские Вести.ру;

Информационный портал pervo.ru;

Информационный портал Первоуральск.рф ;

Развлекательный портал eventiks.ru;

Информационный портал Gorpom.ru;

Спортивный портал Othersport.ru;

Автомобильный портал Pogazam.ru;

Информационный портал «Justmedia.ru» - новости Екатеринбурга;

Информационный портал Uralweb.ru;

Журнал «Автоскидки»

Информационный Портал журнала «Собака»;

Развлекательный портал Ekb.eventNN.ru;

Информационный портал uralstudent.ru;