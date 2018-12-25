1 сентября состоялся семейный праздник для всех участников акции.



В течение августа на Радио Дача Екатеринбург проходил конкурс «В гостях у сказки».

Родители и дети воплощали на бумаге с помощью кисточек и красок, карандашей и фломастеров любимых сказочных персонажей, выкладывали рисунки на сайт radiodacha66.ru и получали в подарок месячную подписку на Storytel - книжный сервис с огромным выбором детских аудиокниг.



Победителями конкурса стали:

1 место - Лачкова Марианна и её рисунок "Сон оловянного Солдатика". Количество голосов – 901.

2 место - Пичугина Варя и её рисунок "Серебряное копытце». Количество голосов – 852.

3 место -Хусейновы Арина и Эвелина и их рисунок "Винни и его друг Пятачок Количество голосов – 597.



1 сентября в ЦПКиО им. Маяковского прошел семейный праздник от Радио Дача Екатеринбург для всех участников конкурса. Гостей праздника встречали любимые всеми мультгерои – Микки Маус и Кунг Фу Панда. Победителей проекта наградили сертификатами на кругленькую сумму в центры детских развлечений и фирменными подарками от любимой радиостанции. Все юные художники посмотрели волшебное шоу мыльных пузырей, поучаствовали в интересных конкурсах от Радио Дача и поиграли с самыми любознательными героями «Фиксиками».

Фотоотчет с праздника можно посмотреть в группе Радио Дача Екатеринбург ВКонтакте (ссылку активную https://vk.com/album-69916709_256600138)