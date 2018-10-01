«Екб.Cобака.ru» составил список номинантов премии «Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга»
В прошлый понедельник, 26 сентября, в ресторане MONK журнал «Екб.Cобака.ru» провел деловой завтрак, на котором редакция совместно с экспертами в различных сферах и известными людьми города определила 50 номинантов ежегодной девятой премии «Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга» по версии журнала «Екб.Cобака.ru».
В список попали жители города, которые в течение года добились выдающихся результатов в своей области.
В состав экспертного собрания вошли:
Дизайнеры Мария Варламова, Анна Мамаева;
Директор музея ИЗО Никита Корытин;
Экс-директор «4 канала», шеф-редактор проекта «Контент Король», телеведущая Алена Вугельман;
Режиссер Владимир Макеранец;
Вице-президент ФББР по УрФО, владелец сети фитнес-центров «Powerhouse Gym – Екатеринбург», кандидат экономических наук Антон Гиренко-Кацюба;
Арт-куратор, медиатор Мария Малыщук;
Директор по развитию ТиДЦ «Европа» Мария Самойлова;
Экс-издатель журнал «Екб.Cобака.ru» и руководитель проекта по восстановлению объекта культурного наследия в "Группа СИНАРА" Елена Теребенина.
В середине октября на сайте Екб.собака.ru будут объявлены 50 имен и запущено городское голосование. До декабря 2018 года можно будет отдать голос за одного героя из 10 номинаций – Театр, Литература, Музыка, Искусство, Кино, Спорт, Lifestyle, Социальная сфера. В этом году в премии появятся две новые номинации – Команда и Бизнес в культуре.
Церемония награждения победителей пройдет в декабре. Точная дата и место будут объявлены позже.
Справка о премии:
Ежегодное мероприятие «Екб.Собака.ru» – премия "Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга" является одним из наиболее ярких и впечатляющих событий Екатеринбурга и всегда проходит на высшем уровне. В 2018 году журнал проведет девятую по счету премию - главное светское событие зимы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.