«Екб.Cобака.ru» составил список номинантов премии «Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга»

В прошлый понедельник, 26 сентября, в ресторане MONK журнал «Екб.Cобака.ru» провел деловой завтрак, на котором редакция совместно с экспертами в различных сферах и известными людьми города определила 50 номинантов ежегодной девятой премии «Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга» по версии журнала «Екб.Cобака.ru».

В список попали жители города, которые в течение года добились выдающихся результатов в своей области.

В состав экспертного собрания вошли:

Дизайнеры Мария Варламова, Анна Мамаева;

Директор музея ИЗО Никита Корытин;

Экс-директор «4 канала», шеф-редактор проекта «Контент Король», телеведущая Алена Вугельман;

Режиссер Владимир Макеранец;

Вице-президент ФББР по УрФО, владелец сети фитнес-центров «Powerhouse Gym – Екатеринбург», кандидат экономических наук Антон Гиренко-Кацюба;

Арт-куратор, медиатор Мария Малыщук;

Директор по развитию ТиДЦ «Европа» Мария Самойлова;

Экс-издатель журнал «Екб.Cобака.ru» и руководитель проекта по восстановлению объекта культурного наследия в "Группа СИНАРА" Елена Теребенина.



В середине октября на сайте Екб.собака.ru будут объявлены 50 имен и запущено городское голосование. До декабря 2018 года можно будет отдать голос за одного героя из 10 номинаций – Театр, Литература, Музыка, Искусство, Кино, Спорт, Lifestyle, Социальная сфера. В этом году в премии появятся две новые номинации – Команда и Бизнес в культуре.



Церемония награждения победителей пройдет в декабре. Точная дата и место будут объявлены позже.



Справка о премии:

Ежегодное мероприятие «Екб.Собака.ru» – премия "Топ-50.Cамые знаменитые люди Екатеринбурга" является одним из наиболее ярких и впечатляющих событий Екатеринбурга и всегда проходит на высшем уровне. В 2018 году журнал проведет девятую по счету премию - главное светское событие зимы.