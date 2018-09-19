Николаю Коляде вынесли приговор за прошлогоднее ДТП

В июле прошлого года Николай Коляда двигался по дублеру Сибирского тракта по ремонтируемому участку дороги. При перестроении на соседнюю полосу в том месте, где был срезан асфальт, его Renault Duster “сорвало”, и он столкнулся с Hyundai Santa Fe, в которой ехал Кирилл Генералов с водителем. Машины раскидало по разным сторонам - автомобиль драматурга перевернулся и улетел в кювет, а Хендай врезался в дерево. На Рено стояли разные типы шин - три с шипованной резиной, одно без, что и послужило причиной заноса. Коляда и водитель второй машины не пострадали, однако Генералов получил перелом позвоночника.

Драматург извинился перед потерпевшим и выплатил ему двести тысяч рублей, но Генералова извинения и размер компенсации не устроили. Он посчитал, что они сделаны “всего лишь на камеру” и требовал взыскать 930 тысяч рублей - за моральный вред, потерю заработка и причинение тяжкого вреда здоровью.

При вынесении приговора, суд учитывал смягчающие обстоятельства, заслуги в творчестве, отсутствие судимостей и положительную характеристику Коляды. Свою вину драматург признал. Портал E1.RU приводит последнее слово подсудимого:”Это несчастье перевернуло всю мою жизнь. У меня большой коллектив, ученики, и осознавать то, что я буду судим - это немыслимо. Я прошу снисхождения и еще раз прошу прощения.”

А вот, что ранее писал Коляда на своей страничке в VK:”Мою машину разбили вдрызг. Год шло следствие. Я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Одна была в мою пользу, что я не виноват, а еще три — что я виноват. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч. Мне его жалко, хотя он всего десять дней пролежал в больнице. Потерпевший говорит, что ему мало этих денег, что ему нужен миллион. А еще публичные извинения. Хотя по телефону он материл меня и обещал посадить на два года, если я ему не дам полтора миллиона. Сейчас он требует миллион”

Поддержать своего художественного руководителя пришли актеры “Коляда-театра”. Николай Владимирович не хотел раздавать интервью в перерывах между слушанием, и поделился своими мыслями только после оглашения приговора: “Адвокат мне рассказала, как приходить на отметку, и двести тысяч заплатить товарищу Генералову. Возможно, он подаст гражданский иск. Думаете, я слышал, что там говорили? Адвокат рассказала мне что там на самом деле. Что обжаловать? Все уже. Если гастроли - ты приходишь за три недели в полицию, пишешь заявление, и тебя отпускают. Или вы думаете, что я сбегу? Нет, только ногами вперед меня вынесут из этого театра. Никуда я не сбегу.”

По материалам E1.RU и личной страницы Николая Коляды в социальной сети.