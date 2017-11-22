24 ноября в России пройдет акция "Black Friday - Квесты"

24 ноября в 7.00 утра в России начнется федеральная акция “Black Friday - Квесты”. Масштабный марафон скидок на квесты, перформансы и экшн-игры пройдет в рамках всемирной акции “Черная пятница” и продлится ровно сутки. Выбрать и забронировать свою игру со скидкой от 40% можно будет на сайте агрегатора “Мир квестов”.

Екатеринбург во второй раз станет городом, где пройдет “Black Friday - Квесты”. Цель акции помочь всем сторонникам активного образа жизни проникнуть в мир тайн и приключений, испытав свои силы на интеллектуальном ринге. В два раза дешевле в Екатеринбурге можно будет сыграть в квест в реальности “Нора Хоббита”, перформанс “Техасская резня бензопилой” и многие другие.

Помимо Екатеринбурга акция пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Уфе. В следующий раз подобное мероприятие в мире квестов состоится только через год.

Сегодня Россия является мировым лидером не только по количеству, но и по качеству квестов. Сейчас в нашей стране открыты более пяти тысяч квест-комнат. Большинство из них представлено на портале “Мир квестов”, где можно выбрать квест по честному народному рейтингу, обзорам экспертов и другим критериям.

Забронировать квест на пятницу можно здесь: http://ekb.mir-kvestov.ru/categories/black_friday