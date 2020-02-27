На WOMEN’S TIME FORUM обсудят, что значит быть женщиной 2020

Организаторы предлагают участникам Форума обсудить вопросы самобытности и оригинальности. Поговорить о готовности идти против тривиальных решений. А также поднять тему отказа от социальных стереотипов и устаревших предрассудков.

«Екатеринбург- четвертый по величине город России и происходящие в нем культурные и просветительские мероприятия задают тон всей стране. Делиться опытом, советами, работать сообща - очень современно и востребовано, это экономит массу времени и сил. За несколько часов форума ты проживаешь насыщенную, полную событий жизнь, имеешь возможность перенять передовой опыт, напитать себя знаниями и идеями, которых хватит надолго, - рассказала о причинах своего участия спикер мероприятия управляющая ТЦ «МЕГА-Екатеринбург» Айше Агекян.



Организаторы обещают, что WOMEN’S TIME FORUM станет первой и единственной в своем роде площадкой, которая объединит женщин всех возрастов, профессий и социального статуса. Местом, где участницы смогут открыто обсудить трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и на работе, услышат полезные советы, а также вдохновятся историями успеха известных женщин в различных сферах.

Билеты от 1 500 рублей (промо цена, количество ограничено).

https://wtforum.ru/