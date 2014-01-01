Как долго вы «занимаетесь» искусством?

Я пришла на арт-рынок около десяти лет назад. До этого занималась разным бизнесом, но моя деятельность была связана с запуском стартапов. В 2009 году Виктор Леонидович Лощенко – человек, которого я глубоко уважаю и которым восхищаюсь, пригласил меня поработать над созданием художественной галереи «Арт-Словарь» (нынешняя Ural Vision Gallery). Я была искренне удивлена такому предложению, потому что с искусством меня ничего до этого времени не связывало. Признаться, я и в музеи-то не ходила. Но ставка была сделана на мои навыки хорошего организатора, и мы запустили проект за три месяца. Галерея открылась мощной экспозицией знаменитых уральских художников – Брусиловского, Воловича, Антонова и Калашникова. В каком-то смысле они и стали моими учителями, благодаря тесной работе с ними сформировался мой вкус.

Но серьезное знакомство и погружение в мир искусства произошло не на Урале и даже не в России.

После запуска арт-галереи я уехала во Францию. За два года в Европе посетила все, что возможно, – музеи, художественные галереи, фаундейшны, частные экспозиции. Австрия, Германия, Италия – объехала всю Европу, познакомилась с классической школой, со старинной живописью, увидела качественное искусство современных молодых авторов. Получила огромный визуальный опыт и насмотренность. Когда вернулась в Россию уже знакомые художники начали задавать вопросы: «Ну, что?», «Ну, когда?». И я начала проводить самостоятельно небольшие выставки. И тогда мне казалось, что это очень круто (Смеется.). А в 2014 году организовала Первый Евразийский фестиваль современного искусства.

Галерею «Стены» вы открыли выставкой петербургского художника-классика Николая Блохина, которого непросто привезти куда-то с экспозицией. Это удача?

Я физически чувствую, до мурашек, что все эти годы меня вело сюда, в этот проект. Когда ты в моменте, то этого не чувствуешь. Зато некоторое время спустя, когда оглянешься и посмотришь на свою историю, это ощущаешь в полной мере. Я задаюсь вопросом– почему такие классные люди ко мне приходят? Как мне ответил на это один мой хороший друг: «Потому что ты сама такая. Люди чувствуют объем друг друга».

В ваших историях всегда много имен.

Есть люди, которые в твою жизнь приходят каким-то волшебным образом, а потом они уходят, они уже не в твоей жизни, но след от них остается. И я всегда благодарна судьбе за эти имена.

Почему новую арт-галерею назвали «Стены»?

«Стены» появились раньше, чем сама площадка на Мамина-Сибиряка. Сначала они возникли в интернет-пространстве, где девять лет назад я открыла онлайн-магазин. Поначалу не верила в проект, сомневалась, что через Сеть человек захочет купить картину. Потому что ее нужно увидеть, понюхать, с ней надо постоять, прочувствовать ее. Но площадку все-таки запустила, и сегодня там представлено уже около ста художников. А спустя пару лет люди начали покупать. Конечно, ключевым фактором оказалась не столько востребованность онлайн-продаж, сколько сформировавшийся за годы кредит доверия ко мне у коллекционеров и художников.



