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Марина Линкер
Арт-директор новой галереи Екатеринбурга с командой единомышленников возвела «Стены» за пару месяцев.
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Портреты. Марина ЛинкерАрт-директор новой галереи Екатеринбурга с командой единомышленников возвела
«Стены» за пару месяцев и теперь наполняет это художественное пространствовыставочной
и образовательной активностью, декларируя его специалитетом современную классику.Как долго вы «занимаетесь» искусством?
Я пришла на арт-рынок около десяти лет назад. До этого занималась разным бизнесом, но моя деятельность была связана с запуском стартапов. В 2009 году Виктор Леонидович Лощенко – человек, которого я глубоко уважаю и которым восхищаюсь, пригласил меня поработать над созданием художественной галереи «Арт-Словарь» (нынешняя Ural Vision Gallery). Я была искренне удивлена такому предложению, потому что с искусством меня ничего до этого времени не связывало. Признаться, я и в музеи-то не ходила. Но ставка была сделана на мои навыки хорошего организатора, и мы запустили проект за три месяца. Галерея открылась мощной экспозицией знаменитых уральских художников – Брусиловского, Воловича, Антонова и Калашникова. В каком-то смысле они и стали моими учителями, благодаря тесной работе с ними сформировался мой вкус.
Но серьезное знакомство и погружение в мир искусства произошло не на Урале и даже не в России.
После запуска арт-галереи я уехала во Францию. За два года в Европе посетила все, что возможно, – музеи, художественные галереи, фаундейшны, частные экспозиции. Австрия, Германия, Италия – объехала всю Европу, познакомилась с классической школой, со старинной живописью, увидела качественное искусство современных молодых авторов. Получила огромный визуальный опыт и насмотренность. Когда вернулась в Россию уже знакомые художники начали задавать вопросы: «Ну, что?», «Ну, когда?». И я начала проводить самостоятельно небольшие выставки. И тогда мне казалось, что это очень круто (Смеется.). А в 2014 году организовала Первый Евразийский фестиваль современного искусства.
Галерею «Стены» вы открыли выставкой петербургского художника-классика Николая Блохина, которого непросто привезти куда-то с экспозицией. Это удача?
Я физически чувствую, до мурашек, что все эти годы меня вело сюда, в этот проект. Когда ты в моменте, то этого не чувствуешь. Зато некоторое время спустя, когда оглянешься и посмотришь на свою историю, это ощущаешь в полной мере. Я задаюсь вопросом– почему такие классные люди ко мне приходят? Как мне ответил на это один мой хороший друг: «Потому что ты сама такая. Люди чувствуют объем друг друга».
В ваших историях всегда много имен.
Есть люди, которые в твою жизнь приходят каким-то волшебным образом, а потом они уходят, они уже не в твоей жизни, но след от них остается. И я всегда благодарна судьбе за эти имена.
Почему новую арт-галерею назвали «Стены»?
«Стены» появились раньше, чем сама площадка на Мамина-Сибиряка. Сначала они возникли в интернет-пространстве, где девять лет назад я открыла онлайн-магазин. Поначалу не верила в проект, сомневалась, что через Сеть человек захочет купить картину. Потому что ее нужно увидеть, понюхать, с ней надо постоять, прочувствовать ее. Но площадку все-таки запустила, и сегодня там представлено уже около ста художников. А спустя пару лет люди начали покупать. Конечно, ключевым фактором оказалась не столько востребованность онлайн-продаж, сколько сформировавшийся за годы кредит доверия ко мне у коллекционеров и художников.Когда веришь и любишь в то,
что делаешь, случаются чудесаТакой подход и создает арт-рынок?
У нас в России, к сожалению, почти нет арт-рынка (по сравнению с той же Америкой, Китаем и Европой). Нет наработанных десятилетиями регламентирующих отношений, а значит доверия между участниками.
Возвращаясь все-таки к названию.
Запуская арт-магазин, естественно, обдумывала его название. И вот, слушая знаменитую пинкфлойдовскую «Стену», посмотрела на обложку пластинки и поняла – это то, что надо! А когда появилась возможность открыть галерею, вопрос с названием уже не возникал.
Что будет в галерее, кроме экспозиций?
В 2016 году на Евразийском фестивале современного искусства мы с Николаем Блохиным проводили открытый урок. Этот опыт мы распространили на новую площадку и уже провели первый его мастер-класс в «Стенах». Такие мероприятия будут и с другими художниками, которых представит галерея. Кроме того, здесь уже проходят творческие встречи, беседы. Планируем приглашать музыкантов, театральных деятелей, писателей.
В общем планов много, «Стены» располагают?
Галереей я очень довольна. Все случилось так быстро: идея, решение, действие. При этом наша небольшая команда из трех человек сделала все это сама. Некоторые интерьерные решения были подсмотрены мною в Лондоне: на предаукционной выставке Sotheby's обратила внимание на фактуру стен (насыщенные темно-графитовые – смотрелось потрясающе!). Подобное цветовое решение мы и реализовали в «Стенах».
Из вашего поста в соц.сетях: «…я пообещала себе, что не буду работать с девяти до шести (как все взрослые). И обещание своё выполняю...»
Для меня важна свобода. Я много работаю, но не выстраиваю сложные графики, не могу находиться в режиме. Живу в потоке. Но если что-то задумала, запланировала, это точно будет сделано.
Не отберет ли «второе детище» времени у первого? К разговору про «Евразийский фестиваль».
Нет. «Евразийский фестиваль современного искусства» традиционно пройдет в ноябре 2020 года. Я бы даже сказала, наоборот, планы в связи с открытием «Стен» не поменяются, они будут еще более глобальными.Марина родилась в маленьком городе на севере Свердловской области, где нет ни музея изобразительного искусства, ни арт-галереи. По образованию – государственный служащий. После жизни во Франции вернулась в Екатеринбург, отклонив предложение открыть арт-галерею в Антибе. С 2014 организует ЕФСИ. Художники называют ее арт-ангелом, а еще своим другом. Коллекционирует картины современных авторов и винтажные новогодние игрушки. Увлекается яхтингом – ходит по несколько месяцев под парусом с друзьями по Средиземному морю.