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Ольга Куликова
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Портреты. Ольга КуликоваЭкономист, строившая карьеру в банке, кардинально сменила сферу интересов – возглавила первый региональный филиал Grand Clinic, где, соединяя традиции советской школы физиотерапии и современные законы превентивной медицины, обещают: в будущее возьмут всех, кто заинтересован в собственном здоровье.Чем вас заинтересовала концепция клиники?
Если честно, я даже не раздумывала над предложением присоединиться к проекту Grand Clinic с филиалами в Москве, Дортмунде, Дюссельдорфе, Дубае, а теперь и в Екатеринбурге. Для меня это стартап со смыслом. Тема здоровья актуальна для каждого, для меня в том числе. Хочу дожить до глубокой старости, оставаться активной и чувствовать себя хорошо. С другой стороны, еще со студенчества я увлекалась стилистикой, визажем, нейл искусством – нравилось наводить внешний лоск. Теперь же я причастна к созданию красоты изнутри. В Москве превентивная медицина лет пять уже очень популярна. В регионах с этим скудно. Задача – донести до людей необходимость уделять внимание своему здоровью систематически и дать возможность оздоравливаться круглогодично, не покидая города. На сегодняшний день физиотерапия в России практически отсутствует. Мы же возрождаем эту традицию на качественно новом уровне, используя передовые методы функциональной диагностики и лечения.
Расскажите о техническом оснащении клиники.
Криокапсула IceQueen, разработанная российскими учеными, барокамера, «оргазмический трон» для коррекции проблем малого таза, аппараты для ксеноно– и озонотерапии и клеточного омоложения – у нас, действительно, уникальное оборудование, безопасное, комфортное, результативное. Все аппараты между собой прекрасно сочетаются, позволяя здесь и сейчас получить лечение санаторного типа. Я, насколько позволяет временной график, испытываю их эффективность на себе. Настоящим открытием стала иммерсионная ванна, единственная в своем роде разработка корпорации «Роскосмос». «Выходишь из невесомости» через сорок минут и понимаешь, что все иначе – не болит ни один сустав, ни одна мышца. Как новенькая. Мы же все ежедневно пребываем в стрессе с самого утра – не выспались, ребенок капризничает, куда-то опаздываем. В мегаполисе это состояние сложно избежать. Наша миссия – помочь организму восстановиться, уйти от приобретенных болезней, восполнить дефициты. Сопутствующий бонус – красивая, ухоженная внешность.
Но многие привыкли к тому, что косметология способна решить любую задачу.
Все идет изнутри. Можно регулярно ходить к косметологу и устранять внешние дефекты, но, если организм уставший, нездоровый, нересурсный, качественного результата и продолжительного эффекта не получится достичь ни одной эстетической процедурой.Не бывает «волшебной» таблетки, которая за раз решит все вопросыВ чем уникальность сервиса?
Все доктора клиники – гинекологи, терапевт сомнолог, кардиологи, эндокринологи, в том числе детские, с превентивным уклоном. Любая процедура проводится под контролем профильного врача и при участии физиотерапевта. Если кто-то придет и скажет: «Хочу в барокамеру!», это произойдет, но только после диагностики – доктор, сопоставив то, что получено при рождении с сегодняшним образом жизни клиента, составляет индивидуальный паспорт здоровья с необходимыми процедурами и рекомендациями как жить, чем питаться, каким спортом заниматься. Мы за дружбу врача и клиента. А это системные отношения и совместный труд.
Кто ваши клиенты?
Все, кто готов заниматься своим здоровьем. По возрасту нет ограничений. Мы – клиника «ноль плюс». Есть программы и для взрослых, и для детишек, и для пожилых людей. Но самое главное даже не супер современные технологии, а желание клиента изменить образ жизни и питание. Мы и интерьер создали символичный, в чем-то космический – это шаг в будущее, навстречу своему здоровью.
Вы – сторонница зож?
Да, но без фанатизма. Если говорить о питании, особо вредную пищу, в принципе, никогда не употребляла, но и не задумывалась о рационе. Никаких проблем не чувствовала. До поры до времени. После рождения ребенка здоровье пошатнулось. Применять медикаменты не хотелось – они в определенной степени губительны для здоровья. Так или иначе, шла к превентивной медицине. Она определяет и устраняет источник проблем в организме, в том числе, настройкой правильного, положенного конкретному человеку питания. При осознанном подходе вкусовые пристрастия меняются. Раньше я очень любила кофе, поглощала конфеты и печенье. Сейчас тоже пробую – мозг же помнит, как это было вкусно, но прежних ощущений радости не возникает. Предпочту полезный десерт с семенами чиа, кокосовым молоком и фруктами. Еда – это ведь не только топливо для организма, но и быстрое удовольствие.
Персональный рецепт красоты и здоровья?
Возможности человеческого организма безграничны. Он за счет своих собственных ресурсов может оздоровиться. Если внутри опустошенность, нет желания, сил, цели – это звоночек. Значит, не все в порядке с организмом – дисбаланс, недокомпенсированность. И это вовсе не лень, как я раньше про себя думала. Начинать выздоровление нужно с «головы» – навести порядок в своих мыслях, понять и принять себя. Параллельно внутренней красоте необходимо заботиться о здоровье и тогда, поверьте, потребуется гораздо меньше времени и финансов на косметологические манипуляции.В детстве Ольга занималась музыкой, мечтая о карьере пианистки, но победила страсть к цифрам – поступила в Казанский финансово-экономический институт на «Банковское дело». Творчество вернулось в ее жизнь в формате арт практики «для себя» в свободное от погружения в превентивную медицину время.