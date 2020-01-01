В чем уникальность сервиса?

Все доктора клиники – гинекологи, терапевт сомнолог, кардиологи, эндокринологи, в том числе детские, с превентивным уклоном. Любая процедура проводится под контролем профильного врача и при участии физиотерапевта. Если кто-то придет и скажет: «Хочу в барокамеру!», это произойдет, но только после диагностики – доктор, сопоставив то, что получено при рождении с сегодняшним образом жизни клиента, составляет индивидуальный паспорт здоровья с необходимыми процедурами и рекомендациями как жить, чем питаться, каким спортом заниматься. Мы за дружбу врача и клиента. А это системные отношения и совместный труд.

Кто ваши клиенты?

Все, кто готов заниматься своим здоровьем. По возрасту нет ограничений. Мы – клиника «ноль плюс». Есть программы и для взрослых, и для детишек, и для пожилых людей. Но самое главное даже не супер современные технологии, а желание клиента изменить образ жизни и питание. Мы и интерьер создали символичный, в чем-то космический – это шаг в будущее, навстречу своему здоровью.

Вы – сторонница зож?

Да, но без фанатизма. Если говорить о питании, особо вредную пищу, в принципе, никогда не употребляла, но и не задумывалась о рационе. Никаких проблем не чувствовала. До поры до времени. После рождения ребенка здоровье пошатнулось. Применять медикаменты не хотелось – они в определенной степени губительны для здоровья. Так или иначе, шла к превентивной медицине. Она определяет и устраняет источник проблем в организме, в том числе, настройкой правильного, положенного конкретному человеку питания. При осознанном подходе вкусовые пристрастия меняются. Раньше я очень любила кофе, поглощала конфеты и печенье. Сейчас тоже пробую – мозг же помнит, как это было вкусно, но прежних ощущений радости не возникает. Предпочту полезный десерт с семенами чиа, кокосовым молоком и фруктами. Еда – это ведь не только топливо для организма, но и быстрое удовольствие.

Персональный рецепт красоты и здоровья?

Возможности человеческого организма безграничны. Он за счет своих собственных ресурсов может оздоровиться. Если внутри опустошенность, нет желания, сил, цели – это звоночек. Значит, не все в порядке с организмом – дисбаланс, недокомпенсированность. И это вовсе не лень, как я раньше про себя думала. Начинать выздоровление нужно с «головы» – навести порядок в своих мыслях, понять и принять себя. Параллельно внутренней красоте необходимо заботиться о здоровье и тогда, поверьте, потребуется гораздо меньше времени и финансов на косметологические манипуляции.

