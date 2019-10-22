V Международный музыкальный фестиваль «Евразия» пройдет в Екатеринбурге

Первый день откроет музыка крупнейшего немецкого композитора второй половины XX – начала XXI столетий Ханса Вернера Хенце. Кантата, посвященная памяти Эрнесто Че Гевары, вдохновленная одним из самых драматических полотен эпохи Романтизма, долгое время находилась под запретом. Ее премьера превратилась в политическую демонстрацию, а сама она стала таким же символом своего времени, как когда-то «Весна священная» Стравинского. Только сейчас «Плот «Медузы»» возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской «Евразии» (29 ноября).

Еще одной российской премьерой фестиваля станет цикл «Пять песен на слова Пабло Неруды» американского композитора Питера Либерсона, обратившегося к творчеству известнейшего чилийского поэта ХХ века (3 декабря).