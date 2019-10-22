С 29 ноября по 6 декабря Свердловская филармония при поддержке Губернатора Свердловской области в пятый раз проводит крупнейший в регионе музыкальный фестиваль «Евразия». Межкультурный диалог Восточной и Западной цивилизаций будут вести выдающиеся исполнители России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии, и сама музыка – от XII века до наших дней. Среди участников – дирижеры Дмитрий Лисс, Оливер Зеффман, Андрей Петренко, пианисты Пьер-Лоран Эмар, Михаил Плетнёв, Андреас Грау и Гётц Шумахер, певица Юлия Лежнева (сопрано), ансамбль барочной музыки La Voce Strumentale, ансамбль «Мдзлевари», три симфонических оркестра, включая Российский национальный, а также Симфонический хор Свердловской филармонии. Базовый коллектив фестиваля – Уральский академический филармонический оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса.
V Международный музыкальный фестиваль «Евразия» пройдет в Екатеринбурге
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Оливер Зеффман
Дирижер Дмитрий Лисс
Художественный руководитель «Евразии»
«От темы диалога двух цивилизаций нам в России никуда не деться. Глубоко убежден в том, что Россия – европейская страна, но многовековое сосуществование с восточными цивилизациями не могло не отложить отпечаток на национальные архетипы».
Первый день откроет музыка крупнейшего немецкого композитора второй половины XX – начала XXI столетий Ханса Вернера Хенце. Кантата, посвященная памяти Эрнесто Че Гевары, вдохновленная одним из самых драматических полотен эпохи Романтизма, долгое время находилась под запретом. Ее премьера превратилась в политическую демонстрацию, а сама она стала таким же символом своего времени, как когда-то «Весна священная» Стравинского. Только сейчас «Плот «Медузы»» возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской «Евразии» (29 ноября).
Еще одной российской премьерой фестиваля станет цикл «Пять песен на слова Пабло Неруды» американского композитора Питера Либерсона, обратившегося к творчеству известнейшего чилийского поэта ХХ века (3 декабря).
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Мдзлевари
Традиционный для «Евразии» «экзотический Восток» на пятом фестивале представляет грузинский вокальный ансамбль «Мдзлевари» («Пение птиц») под управлением Кахабера Онашвили. Для Екатеринбурга музыканты предложили программу церковных песнопений с XII века до наших дней, а также народные песни Грузии (обрядно-ритуальные, хороводные, шуточные), признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия. «Мдзлевари» – желанный гость фестивалей в Болгарии, Македонии, Египте, Швейцарии и России, а с 2005 года – постоянный участник Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.
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Пьер Лоран Эмар
В финальной мессиановской программе фестиваля в качестве солиста выступит выдающийся французский пианист Пьер Лоран Эмар – одна из ключевых фигур современного музыкального мира (6 декабря). На четвертой «Евразии» он представлял сольный проект, а сейчас откликнулся на предложение Уральского филармонического оркестра вместе исполнить сочинение своего учителя и друга Оливье Мессиана, а также сыграть один из своих излюбленных опусов – Второй фортепианный концерт Белы Бартока.
Высокий образец «чистого жанра» в программе «Евразии» – концерт Российского национального оркестра и Михаила Плетнева, в котором выдающийся российский пианист заново откроет публике Первый фортепианный концерт Петра Чайковского, обратившись к нему после почти 30-летнего перерыва (5 декабря).
По материалам Свердловской филармонии
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