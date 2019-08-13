Раз в год на главной площади Екатеринбурга звучит классическая музыка. 100 музыкантов Уральского филармонического оркестра посвящают ее любимому городу и его жителям.

Арии главных героев знаменитых опер в праздничном концерте исполнят екатеринбурженка Ольга Вутирас и солист Михайловского театра Борис Степанов. Недавний выпускник Санкт-Петербургской консерватории совершенствовал мастерство в Академии театра Ла Скала и востребован на российских сценах. Его тенор звучит в последних постановках Большого театра, а в минувшем сезоне певец дважды выступил в Свердловской филармонии.

Оперные мелодии спустя столетия околдовывают слушателей красотой и легкостью. С их помощью так просто попасть под чары графа Альмавивы, проверить действие «Любовного напитка», пасть ниц перед Царицей ночи и поверить в счастливую судьбу искателей жемчуга. «На оперной сцене доставляют удовольствия даже самые маленькие страсти. При таком обнажении чувств публику охватывает дрожь, ведь это о ней поется», – писал в ХХ веке известный музыкальный критик Густаво Маркези.

Выбор программы для праздничного концерта – дань российскому Году театра и отголосок последних достижений коллектива, в числе которых – Международная премия OPUS KLASSIK, полученная за альбом «Русский свет» с известной российской певицей Ольгой Перетятько. До начала нового концертного сезона коллективу предстоит воплотить еще один оперный проект. 30 августа на открытии Конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО» он будет аккомпанировать звездам мировой оперной сцены Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову.

16 августа в 19:00, Исторический сквер