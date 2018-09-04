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Sting и Shaggy выступят на одной сцене в Екатеринбурге

Знаменитый музыкант уже выступал в Екатеринбурге в рамках мирового турне Back to Bass в 2013 году. Спустя пять лет Стинг выступит на сцене "Екатеринбург-ЭКСПО", но на этот раз не один, а вместе с ямайской звездой регги - Shaggy. Оба исполнителя широко известны и давно заслужили статус легенд в своих музыкальных нишах.
Тур назван в честь совместного альбома музыкантов «44/876». В названии зашифрованы телефонные коды Великобритании и Ямайки. Пластинка так же представляет собой межконтинентальный и между-жанровый тандем, слияние рок-н-рола и регги.

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Автор: Владислав Илюхин
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