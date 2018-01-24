Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии отправляются на гастроли во Францию

33 концерта французских «Безумных дней – 2018» придутся на долю Уральского филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии.

5 совместных выступлений и по 14 сольных выходов – у оркестра Дмитрия Лисса, с 2007 года участвующего в La Folle Journee, и хора Андрея Петренко, повторно выезжающего на знаменитый фестиваль.

Чтобы вместить всех музыкантов из Екатеринбурга – понадобился целый самолет, и еще четыре места в другом.

В 24-м музыкальном марафоне La Folle Journee на его исторической родине вместе с коллективами Уральского региона будут участвовать 103 солиста, 9 оркестров, 14 хоров, 9 ансамблей барочной и средневековой музыки и 4 коллектива, представляющих традиционную музыку. La Folle Journee объединит более 2000 музыкантов из Франции, Испании, Германии, России, Литвы, Японии, Кореи, Израиля, США, Люксембурга, Польши, Эстонии, Великобритании, Ирландии и Грузии.

26 января фестиваль стартует в регионе Луарских земель, а 31 января — в Нанте, где за 5 дней на 10 концертных площадках состоится 288 концертов. В последний день фестиваля под объективы ARTE попадут оба коллектива Свердловской филармонии. Их выступление в главном зале Дворца конгрессов 4 февраля можно будет увидеть в прямой трансляции на сайте французского телеканала.

В 2018 году Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» посвящен музыке, созданной композиторами за пределами их родины. Его главная тема – «Музыка в изгнании», во французском варианте звучит как «Навстречу новому миру». По мнению автора и продюсера La Folle Journee Рене Мартена, эта тема глубока и безгранична: «Она показывает, каким образом творчество композиторов обогащается культурой других стран. Я выбрал тему четыре года назад и тогда не представлял, насколько актуальной она окажется теперь». Значительная часть программы «Безумных дней» посвящена музыке русских композиторов.

Сочинения русских эмигрантов широко представлены в фестивальном репертуаре уральских коллективов. Симфонические произведения и инструментальные концерты Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева прозвучат под управлением главного дирижера УАФО Дмитрия Лисса, наряду с творениями Антонина Дворжака, Феликса Мендельсона-Бартольди, Пабло Кальзаса, Эрнеста Блоха и Макса Бруха. Их дополнит музыка Петра Ильича Чайковского, часто и подолгу бывавшего за границей.