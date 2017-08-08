Александр Жемчужников "раскачает" зал хитами Depeche Mode

«Другой Оркестр» третий раз выходит с программой Depeche Mode.

Да. В сентябре исполнится тридцать лет с момента выхода культового альбома группы Music For The Masses, поэтому мы уделим особое внимание песням из этого альбома, которые ранее не исполнялись на наших концертах. Хиты с других альбомов прозвучат тоже.

Перепеть Depeche Mode может только Depeche Mode. Будет ли отличаться трактовка композиций, или оркестр пытается скопировать звучание рок-группы точь-в-точь?

Конечно, спеть как Гаан может только он сам, я и не прошу копировать вокалиста Depeche Mode. Мы не шоу «точь-в-точь», с этим на первый канал, пожалуйста. (Смеется.) Мы не раскладываем «минусовку»: где-то приходиться фантазировать и добавлять – это больше аранжировка, а где-то брать прямо ноты те же, но разносить на звучание «Другого оркестра». Наши вокалисты Евгений Семенов и Юлия Дьячковская прекрасно звучат в два голоса, отличный тандем. Трактовка будет интересна за счет классических инструментов, в этой программе мы не используем никаких электронных звуков. Иногда мы прибегаем к миксу, когда композиции звучат нон-стопом, будем ли использовать этот прием, пока не знаю.

Оркестр создает свои версии знаменитых композиций Portishead, Massive Attack, Radiohead, Aphrodyte, Prodigy, что самого интересного при аранжировке и обработке композиций британских рокеров?

Аранжирую и оркеструю я сам. Сложно, когда в оригинале использовано не так много линий: мелодия, бас. А у нас в оркестре двадцать два музыканта, и кое-что приходится дописывать, это уже большая творческая работа. Но с Depeche Mode не так сложно. К примеру, с той же Nirvana пришлось очень много дописывать, так как там музыка куда проще. И было бы глупо, если бы мы играли один в один, как в оригиналах.

Разделяете ли вы мысль о том, что чем громче музыка, тем виртуозней музыкант?

Нет, конечно. Очень люблю тихую музыку, и терпеть не могу, когда на концерте превышают звуковой порог боли, порой это портит впечатление от концерта напрочь.

Какой музыкальный инструмент, на ваш взгляд, мог бы заменить вокал Дэвида Гаана в оркестровом решении?

Никакой! (Смеется.) По этой причине, я не делаю чисто инструментальные трибьюты различным рок-группам. Голос есть голос, в его индивидуальности, и уж тем более с таким уникальным тембром, как у Гаана. К тому же есть текст песни. Так же вокальные мелодии, сильно отличаются от инструментальных.

Какие песни Depeche Mode больше всех любите лично?

Мне лично больше нравится их лирика. Broken, на мой взгляд, шедевр. Почему? Сложно сказать, для меня музыка это чистой воды гедонизм. Люблю, когда сделано с душой, интуитивно.

Центр культуры «Урал», 29 сентября