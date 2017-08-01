С 1 по 3 сентября Екатеринбург станет эпицентром концертного «безумия» в России, а все потому, что в первые дни осени пройдет Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». В этом году тема звучит так: «Ритмы мира». Праздничная атмосфера и море музыки. Загибаем пальцы: 100 концертов за три дня, 8 концертных площадок в центре города в шаговой доступности друг от друга, стоимость билетов от 200 рублей, 550 музыкантов из разных стран мира, специальные концертные программы.

«Фестиваль «Безумные дни» – это праздник музыки, который мы проводим не для изысканной аудитории, а для самого широкого круга слушателей, - рассказал журналу ЕКБ.СОБАКА.RU идеолог и создатель проекта французский музыкальный деятель Рене Мартен. – Для тех, кто, возможно, никогда не был на классических концертах или бывает на них очень редко. Что такое для меня доступность? Это праздничная атмосфера, поэтому у нас есть офф-программа под открытым небом, это демократичность цены билета, это легкое восприятие программы, поэтому продолжительность концерта не более шестидесяти минут. Проект призван убедить людей в том, что мир классики не может быть скучным. Он многообразен! В программу я отобрал тысячу двести произведений: музыку восьми столетий, созданную в самых разных жанрах, поэтому каждый сможет выбрать что-то близкое для себя».