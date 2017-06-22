Определен полный состав участников джаз-фестиваля EverJazz

Пятый юбилейный Международный джазовый фестиваль EverJazz, который состоится 1 июля на базе «Иволга» под Сысертью, объявил состав хэдлайнеров .



В этот раз на двух сценах летнего опен-эйра выступят участники из США, Великобритании, Мексики, Германии — англичанин Кливленд Уоткисс, австрийская дива этно-саунда Сайнхо Намчылак, «самые быстрые пальцы Америки», гитарист Омар Торрез, петербургский мастер перевоплощений Дмитрий Хоронько и его оркестр, а также джипси-джаз ансамбль Gonzalo Bergara Quartet из США.



Музыканты представят разные грани джаза: от классических американских эвергринов и авторских композиций до импровизационного этно-фолка, от оригинальных прочтений раннего джаза 20х годов, до энергичного, бесшабашного цыганского-джаза в лучших традициях великого Джанго Рейнхардта.

Впервые в истории джазовых фестивалей Екатеринбурга на опен-эйре EverJazz будет широко представлена уральская школа джаза — коллективами Андрея Злояна (Тюмень), Виталия Сундарева (Челябинск), Азата Гайфуллина (Уфа).



Ярким событием фестиваля станет выступление Биг-бенда Виталия Владимирова: оркестр из 20 «духовиков» исполнит в ярком и мощном звуке классику джаза эпохи биг-бендов.

Кроме того, на фестивале выступят резиденты EverJazz, лучшие джазовые ансамбли Екатеринбурга: квинтет Ольги Головиной, Игорь Паращук и трио Александра Титова, Kickin' Jass Orchestra, джаз-ансамбль Платона Газелериди и уникальный импровизационный проект Six Pianomen с участием шести виртуозных пианистов Екатеринбурга.



Приглашаем Вас окунуться в атмосферу прекрасной музыки в «живом» исполнении звёздных джаз-бэндов под ласковым солнцем и на свежем воздухе, среди изумительной природы. В компании близких или друзей, с детьми и с любимыми, и даже в гордом одиночестве — приезжайте на праздник настоящего джаза, Международный джазовый фестиваль EverJazz, 1 июля на базу отдыха «Иволга»!



Номера на базе отдыха "Иволга" можно забронировать, позвонив по телефонам: +7(343) 372-43-04, 382-83-06.



Заказ билетов на фестиваль по телефону: 20-20-318 и на сайте EverJazz. Стоимость билетов: выкуп до дня фестиваля – 1600 р.; в день фестиваля – 1800 р. Справки по телефону: 20-20-318.