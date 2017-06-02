Юбилейный концерт группы «Аквариум»

Гребенщиков поет по-русски 45 лет. Он, один или вместе с группой Аквариум, записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным.



Именно БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим – показывать как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады. Гребенщиков не просто знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт – почти магический ритуал, после которого, по свидетельсву участвующих в нём, в сердце остаётся ощущение праздника.

Отпразднуем вместе 45-летие группы «Аквариум» — летом, 26-го июня во Дворце Молодежи!

Начало в 19:00



Билеты от 1 500- 3 800 рублей