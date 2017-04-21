Джазовый парад, субботник и большой праздничный концерт пройдет в Международный день джаза в саду Вайнера

30 апреля первый профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга EverJazz отметит Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО, большой праздничной программой.



В 11 часов на Плотинке, у памятника Татищеву и Де Геннину, начнется торжественный парад, в котором примут участие лучшие джазмены Екатеринбурга под управлением композитора, дирижера и руководителя собственного биг-бенда, Виталия Владимирова. Под звуки оригинально аранжированных духовым оркестром джазовых стандартов, вооружившись веселыми транспарантами, прославляющими джаз, горожане промаршируют в направлении колыбели свердловского джаза, сада Вайнера (перекресток Первомайская-Тургенева).



Сад Вайнера неслучайно выбран местом проведения Международного дня джаза. По признаниям старожилов, именно в саду Вайнера в середине 60-х годов зародился екатеринбургский джаз. В саду регулярно проводились джазовые вечера и вечера эстрадной музыки с участием духового оркестра. Там выступали Леонид Утесов, оркестр Эдди Рознера, Александр Вертинский и другие. На территории сада была установлена эстрада, летний кинотеатр, скамейки, продавали напитки и мороженое. В 60-е годы сад Вайнера был любимым местом гуляний горожан, сюда культурная молодежь приходила послушать музыку, здесь назначались свидания. Вплоть до 1966 года в саду Вайнера шли концерты, показывались фильмы джазовой тематики, организовывались танцы.

Однако в 70-е годы сад постепенно начал приходить в запустение и людская память о месте, в котором зародился екатеринбургский джаз, потускнела. Сегодня сад Вайнера — это небольшой сквер в центре города, где ничего не напоминает о былом значении места для культурной общественности Екатеринбурга.



30 апреля в саду Вайнера горожане по сложившейся в прошлом году традиции проведут субботник — генеральную уборку сада: вывезут мусор, поухаживают за деревьями, расчистят дорожки. В субботнике примут участие представители музыкальной индустрии города, промоутеры, известные музыканты и творческая общественность.



Во время субботника на летней сцене сада выступят лучшие музыканты города. Это будет концерт из двух отделений отборного джаза и блюза: от золотых стандартов жанра, до головокружительных импровизаций и современных по звучанию композиций.



Приходите на джазовый парад, участвуйте в субботнике в саду Вайнера и слушайте звезд уральского джаза на первом джазовом опэн-эйре года, в Международный день джаза 30 апреля!