Московский Пасхальный фестиваль в Екатеринбурге

С 2005 года Екатеринбург принимает Московский Пасхальный фестиваль. Концерты фестиваля поддерживает губернатор Свердловской области. Каждое выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева становится заметным событием в насыщенной культурной жизни столицы Урала. Концептуальность программ, их необычное наполнение, участие прославленных солистов вызывают безусловный интерес публики.



В 2017 году выступление маэстро Гергиева и оркестра Мариинского театра состоится 21 апреля в Концертном зале Свердловской филармонии.



По словам Валерия Гергиева, XVI Пасхальный фестиваль поднимает тему русскости творчества Игоря Стравинского. Одного этого факта, без объявления подробностей программы, оказалось достаточно, чтобы все билеты на фестивальный концерт в Екатеринбурге были проданы уже к началу апреля. В городе, где начиналась дирижерская карьера маэстро, его творчество любят и ценят.

XVI Московский Пасхальный фестиваль

(16 апреля – 9 мая 2017 г.)



Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI Фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.



Симфоническая программа. Торжественное открытие XVI Московского Пасхального фестиваля пройдет в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Денис Мацуев исполнят произведения И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и М.И. Глинки. За три недели Фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже. Осуществить столь масштабную по своему географическому охвату и насыщенную по числу концертов программу, музыкантам по традиции «поможет» специальный чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля.

Также городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо. 2 мая он сыграет сольный концерт, а 4 мая в сопровождении Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением обладателя Гран-при, Приза слушательских симпатий и Приза оркестра на Безансонском международном конкурсе молодых дирижеров Даррела Анга (Сингапур) исполнит произведения М. Равеля, Л. Бетховена и Г. Берлиоза.



В числе участников симфонической программы – Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и многие другие.



Хоровая программа. Откроется 17 апреля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя, где выступят Хор Мариинского театра под руководством Андрея Петренко, Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова под руководством Алексея Петрова, Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова под руководством Николая Азарова и Государственный академический Русский хор им. А.В. Свешникова под руководством Евгения Волкова. Концерты хоровой программы пройдут в Москве, Истре, Твери, Орехово-Зуево, Балашихе, Калуге, Климовске, Егорьевске, Сергиевом-Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королёве, Великом Новгороде, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Зарайске и Туле. Впервые хоровая программа будет широко представлена во Владивостоке: на Приморской сцене Мариинского театра выступит Сводный хор Приморской Митрополии под управлением Людмилы Макаренко (16 апреля), этот же коллектив выступит затем в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы (25 апреля), а в Храме в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы выступит Хор Храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери под управлением Елены Кохановской (26 апреля).