Юрий Башмет и "Солисты Москвы"

Юрию Башмету мы рады всегда – когда он стоит за пультом нашего оркестра, когда дирижирует своей «Новой Россией». Но, что скрывать, особенно мы рады, когда, ненадолго откладывая палочку, Башмет берет в руки альт.

19 апреля в Свердловской филармонии – изысканная программа из сочинений Моцарта, Чайковского и Россини, в которой Юрий Башмет выступит сразу в двух амплуа, солиста и дирижера. В Екатеринбург маэстро прибудет со своим идеальным ансамблем «Солисты Москвы».

Первоклассные музыканты во главе с мэтром альтового искусства – этот весенний вечер обещает стать подлинным наслаждением для самых искушенных ценителей музыкального искусства.

Российский камерный ансамбль, созданный Юрием Башметом. Дебютировал четверть века назад в Москве и Плейеле. Объехал более 50 стран мира, выступая залах первой величины с ведущими музыкантами современности. Удостоен премии «Grammy» и назван «голосом своей страны».

19.04 в 18.30 Большой концертный зал Свердловской филармонии.

Цена билета: от 3100 до 3700 руб.

http://sgaf.ru/afisha/11494