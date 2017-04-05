Therr Maitz и Антон Беляев

Главный музыкант шоу «Голос» на Первом канале, и один из самых стильных людей России по версии GQ Антон Беляев играет в составе Therr Maitz неглупую и энергичную электронику, тем не менее акустические шоу коллектива признаны одними из самых душевных и виртуозных от Магадана до Калининграда, в чём легко убедиться, пройдя по хэштэгу "therrmaitz", например, в instagram. Именно акустику музыканты привезут в Екатеринбург, чтобы выступить 8 числа в Театре Эстрады . Учитывая статусы "лучший исполнитель по версии iTunes и Apple Music" и "лучший российский артист по мнению премии MTV Europe Music Awards", концерт пропускать точно не стоит.

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Место:

ул. 8 Марта, 15

Начало:

8 апреля в 19:00