День рождения клуба «Синий жук»

8 апреля гости "Синего Жука" отметят день рождения клуба в современной интерпретации сада Эдем под выступление Quest pistols Show

Неутолимое желание нового и неизведанного, жажда разнообразия заставляет организаторов мероприятий быть изобретательными и поражать искушенных гостей новыми концепциями тусовок. Хотели бы вы попасть в современную интерпретацию сада Эдема?

8 апреля в честь своего Дня рождения клуб «Синий жук» полностью преобразится в уникальную площадку, где для гостей покажут новые номера Шоу Дмитрия Табуева, выступит многообещающая певица из Сочи – Хорья (Horja) и легендарное клубное шоу Quest Pistols Show.

Праздник начнется уже с улицы: удивительные персонажи будут встречать всех гостей, а сканер из фантастических фильмов откроет путь к самой вечеринке.

Команда организаторов строит новый футуристичный сад – где каждый элемент декораций будет служить как отдельная фотозона, над сказочными образами для персонала будут трудиться мастера своего дела из салона красоты Art Play Beauty Studio (Золотое Яблоко). Феерия неоновых красок, бесконечные световые эффекты, самые современные технологии помогут полностью погрузиться в атмосферу праздничной ночи.

Специально ко дню рождения шоумен Дмитрий Табуев готовит новые номера, в которых соединятся современная хореография, digital технологии и искромётный юмор.

Horja — певица из Сочи, пробудившая свежую волну электро-фолка и дрим-попа. В послужном списке отметка Apple Music в рубрике "Новый артист месяца" (март 2017) , официальный релиз с Telepopmusik; попадание в TOP 9 самых интересных музыкальных проектов из России по версии фестиваля Sziget; тур по центральной Европе и высокая оценка модераторами Vimeo видео на песню «Northern Light».

Музыкальный бренд Quest Pistols Show - это яркое сочетание опыта крупнейших музыкальных перфомансов и актуальной танцевальной музыки. За десять лет существования, Quest Pistols Show собрали все возможные музыкальные награды за давно полюбившиеся хиты, в числе которых:



«Я УСТАЛ», «БЕЛАЯ СТРЕКОЗА ЛЮБВИ»,

«РЕВОЛЮЦИЯ», «ТЫ ТАК КРАСИВА»

«САНТА ЛЮЧИЯ», «МОКРАЯ», «НЕПОХОЖИЕ» и «КРУЧЕ ВСЕХ».

Помимо всего вышесказанного, в организованном пространстве IQOS гости мероприятия, совершеннолетние курильщики, будут иметь возможность познакомиться с электрической системой нагревания табака IQOS - инновационной альтернативой обычным сигаретам, и открыть для себя новый способ потребления табака без дыма и пепла.

Организаторы мероприятия учли все недочеты предыдущих вечеринок, и уже сейчас, команда профессионалов работает над тем, чтобы сделать сцену еще ВЫШЕ, фан зону ещё ШИРЕ, а приглашённых - ещё счастливее! И сохранили самое лучшее, что было. Каждому, кто купит билет вкусный welcome drink!

ДО ВСТРЕЧИ НА САМОЙ ЛУЧШЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

Официальная встреча вечеринки: https://vk.com/hbzhuk

Сайт клуба: https://синийжук.рф

Билеты уже в продаже: http://buy.tfe-lite.ru/ru/67801

Справки по телефону: +7 900 039-69-69, +7 (922) 226-09-00

Текст: Александра Колесниченко