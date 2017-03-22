Музыкальные вечера в знаменитом лофте вернулись

Первый весенний концерт в лофте STUDIO32. Выступление подопечного Максима Фадеева молодого музыканта из Екатеринбурга Игоря Пиджакова.



«Игра с ходу возобновилась, счастье в чистом виде…» как сказали бы в известной французской комедии «Влюбись в меня, если осмелишься». 25 марта в арт-пространстве STUDIO32 пройдет первый музыкальный концерт сезона.

«Мы решили отойди от формата традиционных pre-party. На данный момент команда STUDIO32 занимается разработкой и внедрением в городскую среду нового формата вечеринок. Это камерные перфомансы с привлечением музыкантов, театралов и танцоров, а также необычных жанров: от цирковых до авторских», - рассказывает руководитель пространства Лина Филатова.



Двери лофта откроются 25 марта в 19-00.

Адрес: ул. Белинского, 32. Домофон: 999.