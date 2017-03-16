Концерт Алексея Архиповского «Балалайка С. И. Налимова 1915 г.»

«Однажды на шестидесятилетии гитарной фирмы "Фендер" выступил... балалаечник Алексей Архиповский... Выступил так, что на этом программу вечера следовало бы закрывать. Виртуоз мирового класса своим десятиминутным этюдом наглухо "закрыл" все показанные до него технические трюки, да и в музыке был изобретательнее на порядок.»

(Репортаж с фестиваля Fender музыкального сервера «Звуки Ру»).



На Архиповского навешано уже немало штампов: «и лучший балалаечник в мире», и «Паганини с балалайкой», и, конечно же, «гордость России». Синопсис в среднем такой: есть Алексей - хороший, сложный, талантливый и балалайка, которую он нежно любит, понимает, все про нее знает и исключительно искусно ею владеет. Еще расстраивается от ее периферийной позиции в современной музыке: хороший же инструмент - все на нем можно сыграть. И действительно, Архиповский на балалайке может все, ну или почти все: и классический фольклор, и разнообразную эстраду, и рок, и что душе угодно.

Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растёт, как в России, так и за рубежом. Те, кто впервые слышат его балалайку, с первых же мгновений впадают в неуправляемое состояние восторга, шока и счастья одновременно.



25 марта на сцене Центра культуры «Урал» Архиповский с особой балалайкой. В руках маэстро будет инструмент русского мастера С.И. Налимова, которого называли «русским балалаечным Страдивариусом», 1915 года изготовления!



Итого: музыкант-легенда, исторический раритетный инструмент и волшебная музыка.



Стоимость билетов: 800-1500 руб.