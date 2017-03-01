Культурную весну в Екатеринбурге откроет VII Международный музыкальный фестиваль Bach-fest в Свердловской филармонии, который пройдёт с 1 по 29 марта. Тема фестиваля – Бах и британская музыка.



Слушателей ждёт встреча с произведениями великого современника Баха – Георга Фридриха Генделя, а также английских композиторов: Уильяма Бёрда, Генри Пёрселла, сэра Эдварда Элгара, Густава Холста.



В программе 10 концертов. За весь фестиваль, по словам арт-директора проекта, органиста, Тараса Багинца, на сцене побывает около 350 артистов.

В этом году гостями фестиваля будут: британский органист, профессор Бирмингемской консерватории Генри Фэйрса, немец Штефан Кисслинг – органист церкви св. Фомы в Лейпциге, где работал И.С. Бах. А лидером традиционной «Баховской академии 2017» станет немецкий дирижер из Мюнхена - Йоханнес Скудлик.

Также в программе примут участие контртенор Владимир Магомадов, а интересными фактами о музыке поделится постоянный участник фестиваля, известный теле- и радиоведущий, Артем Варгафтик.