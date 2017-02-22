Boy Cut: Два года стрижем лучших

25 февраля в ночном клубе «Синий Жук» пройдёт грандиозная вечеринка «BOY CUT. 2 года стрижём лучших», приуроченная ко дню рождения сети мужских парикмахерских «BOY CUT» в Екатеринбурге.



«BOY CUT» начал свою историю четыре года назад в Москве при непосредственном участии Александра Гудкова («Вечерний Ургант», «Comedy Woman») и достаточно быстро сделал себе имя. Одному из многочисленных звездных гостей Ивану Урганту так здесь понравилось, что у «BOY CUT» появилась собственная рубрика «Стрижем на Первом» в передаче «Вечерний Ургант». В феврале 2015 сеть появилась в Екатеринбурге, а в числе самых первых гостей были солист группы «Руки Вверх» - Сергей Жуков и стендапкомик Comedy Club Александр Незлобин.



«Мы приглашаем всех: и тех, с кем давно дружим и тех, кто хотел бы с нами подружиться и тех, у кого просто хватит сил отдыхать третий день подряд. С нами в этот день будут сеть фитнес-клубов Bright Fit, Lexus, Atrium Palace Hotel, Jack Daniels. И, конечно, не обойдется без огромного количества подарков. Будем вас ждать» - говорят о вечеринке основатели BOY CUT в Екатеринбурге - Антон Писчиков и Руслан Гилязов.



Этим вечером вы услышите и увидите выступления групп «BOGACHI» и «Patrick Cash», а также сеты от Dj Vndy Vndy и Dj Anton Miller. Счастливые лица гостей запечатлеет портал Geometria, также все пришедшие смогут протестировать нашу новую рубрику «Стрижем как на Первом».



BOY CUT. 2 года стрижём лучших.

Вход свободный. 18+

Face/Dress Control.

Сбор гостей - 20:30.



Мужская парикмахерская «BOY CUT»

г. Екатеринбург Сакко и Ванцетти 64 | Куйбышева 44

Телефон: (343) 288-51-18

Сайт: www.boycutekb.ru