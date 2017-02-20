ROCK MUSEUM 2017 ждет участников!

Екатеринбургский Музей Изобразительных Искусств и Rock Arsenal 104.5 fm представляют — ROCK MUSEUM 2017🤘🏻

⚡Четвертый музыкальный фестиваль, который проходит в самом центре Екатеринбурга, на Плотинке, на площадке перед Музеем Изобразительных Искусств. Концерт длился более 5 часов и традиционно собирает более 10 000 человек.



Фестиваль проходит в рамках городской Ночи Музеев и собирает активную аудиторию, которой интересна культура, искусство и музыка.

В 2017 году фестиваль ROCK MUSEUM состоится 20 мая.

⁉ Хотите принять участие ?



Высылайте заявку на festival@rockarsenal.ru со следующей информацией:

1. название группы

2. релиз о группе

3. ссылка на видео с выступления (если есть)

4. 2-3 песни – загружайте на файлообменник

5. контактный номер телефона и адрес электронной почты

Срок подачи заявок – до 31 марта 2017 года.

Ждите нашего звонка 😊