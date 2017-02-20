ROCK MUSEUM 2017 ждет участников!
Екатеринбургский Музей Изобразительных Искусств и Rock Arsenal 104.5 fm представляют — ROCK MUSEUM 2017🤘🏻
⚡Четвертый музыкальный фестиваль, который проходит в самом центре Екатеринбурга, на Плотинке, на площадке перед Музеем Изобразительных Искусств. Концерт длился более 5 часов и традиционно собирает более 10 000 человек.
Фестиваль проходит в рамках городской Ночи Музеев и собирает активную аудиторию, которой интересна культура, искусство и музыка.
В 2017 году фестиваль ROCK MUSEUM состоится 20 мая.
⁉ Хотите принять участие ?
Высылайте заявку на festival@rockarsenal.ru со следующей информацией:
1. название группы
2. релиз о группе
3. ссылка на видео с выступления (если есть)
4. 2-3 песни – загружайте на файлообменник
5. контактный номер телефона и адрес электронной почты
Срок подачи заявок – до 31 марта 2017 года.
Ждите нашего звонка 😊
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