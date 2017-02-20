Творческий вечер Дмитрия Известного в Екатеринбурге
В канун самого прекрасного праздника весны - 8 Марта в Екатеринбурге пройдет творческий вечер поэта, члена Российского союза писателей Дмитрия Известного, под названием "Мужчины, Женщин берегите...".
Премьера этой программы состоялась в январе 2017 года в г. Санк-Петербурге и была очень тепло принята публикой.
Дмитрий Известный (Ботин) начал писать стихи около 20 лет назад. Его произведения - это его жизнь, эмоции и переживания. Ведь основное, что хочет донести через свое творчество автор, это то, что главное в жизни счастье и любовь.
За свои 40 лет Дмитрий был моряком, барменом и 20 лет работал в общественном питании, прошел путь от рядового кассира до исполнительного директора крупной международной компании
https://www.pronline.ru/Byvshii-top-mieniedzhier-Burghier-Kingh-provodit-svoi-poetichieskii-viechier-v-Sankt-Pietierburghie.html#.WKVSesm3nqA
А также сейчас - гольфист, победитель и призер многих соревнований.
Но всегда Дмитрий Известный оставался предан поэзии, постоянно писал стихи, размещал их на интернет-страничках, печатался в книгах.
Стихи можно прочитать здесь http://www.stihi.ru/avtor/dnb1975
В декабре 2014 года поэт был принят в Российский союз писателей.
В программе вечера также принимают участие:
Олеся Матакова, участница проекта "Голос" и шоу "Х-фактор. Главная сцена".
Олеся впервые вышла на сцену в 9-летнем возрасте и спела песню на арене цирка. Олеся выросла в семье военного, и семья часто переезжала с места на место. С 9 до 13 лет она жила у бабушки с дедушкой в Рязани, которые и воспитывали ее: учили самостоятельности, упорству, трудолюбию. И не зря: в 2008 году Олеся получила гран-при и кубок конкурса юных вокалистов «Звуки музыки», а в 2009 году получила золотую медаль восьмых молодежных Дельфийских Игр России, гран-при международного конкурса юных вокалистов Micul Print, диплом лауреата I степени международного конкурса «Золотой Феникс». Позже Олеся стала участницей труппы Мюзик-холла. В 2013 году Олеся Матакова принимала участие в шоу «Голос» . Далее в биографии Олеси были и выступления на шоу «Х-фактор. Главная сцена», где Олеся попала в команду Уолтера Афанасьева. Олеся уже популярная певица, но все Главные победы, мы уверены, еще Впереди!
https://vk.com/id3127400
Валентин Князев, финалист проекта "Стань Звездой".
Валентин – один из немногих певцов, которые любят мягкие романтические композиции.
Сильный и чистый голос позволил Валентину стать на одну ступень с Николаем Басковым, спеть дуэтом с Зарой и Ларисой Долиной, а также снискать любовь поклонниц романсов.
В динамичной программе Творческого вечера исполняются произведения Дмитрием Известным под видео и музыкальное сопровождение, чередуясь с отличными выступлениями Олеси Матаковой и Валентина Князева.
http://life-instyle.com/interview/11564-valentin-knyazev-nemnogo-o-lichnom-i-mnogo-o-glavnom.htmlhttps://vk.com/valentin
Это будет особенный вечер,наполненный романтикой и душевным теплом.
Стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.
Билеты на https://ekb.kassir.ru/kassir/event/view/32715
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