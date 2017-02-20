Творческий вечер Дмитрия Известного в Екатеринбурге

Дмитрий Известный (Ботин) начал писать стихи около 20 лет назад. Его произведения - это его жизнь, эмоции и переживания. Ведь основное, что хочет донести через свое творчество автор, это то, что главное в жизни счастье и любовь.

За свои 40 лет Дмитрий был моряком, барменом и 20 лет работал в общественном питании, прошел путь от рядового кассира до исполнительного директора крупной международной компании

https://www.pronline.ru/Byvshii-top-mieniedzhier-Burghier-Kingh-provodit-svoi-poetichieskii-viechier-v-Sankt-Pietierburghie.html#.WKVSesm3nqA

А также сейчас - гольфист, победитель и призер многих соревнований.

Но всегда Дмитрий Известный оставался предан поэзии, постоянно писал стихи, размещал их на интернет-страничках, печатался в книгах.

Стихи можно прочитать здесь http://www.stihi.ru/avtor/dnb1975

В декабре 2014 года поэт был принят в Российский союз писателей.