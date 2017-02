В F.Starter ruin - bar прошла презентация дебютного альбома музыкального проекта "DIGITALΩ".

Фронт-мен группы, популярный екатеринбургский шоу-мен Дмитрий Jazzz Васильев, представил авторский англоязычный музыкальный проект от студии Master Of Dreams "DIGITALΩ". Это наследники звучания Modern talking, Mike Mareen, Joy и других грандиозных групп 80х.



Это italodisco музыка в живом, свежем и современном качестве.



Дебютный альбом "SAY YES!" выпущен легендарным лейблом ZYX records (Германия).



Эту работу уже по достоинству оценили все почитатели стиля ITALO DISCO во всём мире!



Пришедшие на тусовку гости услышали новый взгляд на ITALO DISCO и погрузились в атмосферу дискотек той славной эпохи, когда музыку играли с виниловых проигрывателей и катушечных магнитофонов.



Светлая ностальгия, драйв, энергия харизматичного голоса и подача этого артиста полностью соответствуют мировым стандартам мировой ITALO DISCO сцены!



www.digitalo.me



Для коллекции этот CD можно купить тут:

http://www.zyxmusic.com/Music/Italo/Italo-Disco/Say-Yes-11762.html



Виниловую пластинку:

https://www.discogs.com/Digitalo-Say-Yes-Digitalo/release/7470057



И конечно на iTunes

Say Yes, Digitalo

https://itun.es/ru/CXc2fb